Defensa de Nicolás Petro pide apertura de investigación contra fiscal Lucy Laborde: esta es la razón

La defensa de Nicolás Petro le pidió a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, apertura de investigación penal contra la fiscal Lucy Laborde, al considerar que, presuntamente, incurrió en delitos dentro del proceso del hijo del presidente.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En una comunicación enviada a la fiscal General de la Nación, y a la directora Especializada Contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, la defensa de Petro Burgos señaló que la fiscal Lucy Marcela Laborde estaría incurriendo en los delitos de Prevaricato por acción y omisión, Revelación de secreto, Fraude procesal, y Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

La carta, emitida el pasado 8 de septiembre y que se conoce hasta ahora, contiene 15 páginas, en las cuales la defensa explica que la fiscal Laborde habría “configurado serias transgresiones a los principios de imparcialidad, reserva procesal y lealtad institucional”, por lo que solicitaron la apertura de una investigación penal.

Puntos en la comunicación enviada a la Fiscalía

El abogado Alejandro Carranza explicó que entre los puntos de la denuncia, está la presunta filtración de información por, al parecer, la fiscal Laborde a la precandidata presidencial Vicky Dávila.

“La denuncia es muy clara y es práctica porque la Fiscalía General de la Nación tiene un deber. Todas las investigaciones, indagaciones preliminares son reservadas. Toda la información que se viene dando a los medios de comunicación es reservada. ¿Cuándo la información se vuelve pública o puede ser pública? Cuando un juez de la República decreta que la prueba entra a juicio. Recuerde que en el caso de Nicolás, a estas alturas el juez no ha decretado que va a entrar o que no en el caso de Nicolás. Mucho menos va a pasar o ha pasado en el proceso que ahora la fiscal Laborde le adore ocultamente a Nicolás porque ve que se le va a caer el caso de Nicolás. Entonces lo que hace ella es filtrarle a la candidata Dávila para que ella utilice eso como plataforma, lo hace el sábado 6 de septiembre y la candidata entonces dice que le van a dar media de aseguramiento, le van a meter a la cárcel a Nicolás y que es por celebración indebida o interés indebido, una celebración de contratos con un tema de una figuración. Y luego a las 4 de la tarde muestra un formato que el centro de servicios de Barranquilla no me ha mostrado a mí, pero vea que sí lo tiene Dávila. A pesar de las peticiones que le hecho al Centro de Servicios Judiciales, para que me digan quién fue el que filtró. La única persona que pudo haber filtrado eso para generar esta presión mediática, intervenir e interferir en la jurisdicción judicial de Barranquilla, pues es la señora Lucy Laborde. Eso la lleva a ella a unas posibles conductas de prevaricato, de fraude procesal, de revelación de secreto, entre otros delitos”, dijo Carranza.

Carranza dijo que, hasta el momento, no han recibido respuesta de la fiscal General de la Nación sobre la apertura de la investigación contra Laborde.

Asimismo, Carranza dio a conocer una solicitud enviada a la fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde la defensa del presidente Gustavo Petro le solicitó que sea “reconocido como víctima especial con enfoque diferencial”, en el proceso contra el fiscal Mario Burgos por prevaricato.