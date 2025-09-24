Capturaron a un hombre en Bello por tener media tonelada de marihuana avaluada en $500 millones

Bello, Antioquia

La Policía Nacional capturó un hombre de 22 años e incautó 557 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 550 kilogramos.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San José Obrero de Bello, durante labores de patrullaje y control en las que las autoridades interceptaron una camioneta sospechosa. Al realizar la inspección al vehículo, los uniformados encontraron en su interior los paquetes de la sustancia ilícita, además de un teléfono celular que fue anexado como material probatorio.

Según las primeras investigaciones, la marihuana había sido transportada desde el departamento del Cauca y tenía como destino el norte del Valle de Aburrá, donde presuntamente iba a ser distribuida por la organización criminal conocida como “El Mesa”.

El Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explicó “El estupefaciente incautado tendría un valor cercano a los 500 millones de pesos, representando una afectación directa a las economías criminales de los grupos delincuenciales.”

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y falsedad marcaria, debido a que el vehículo presentaba placas falsas. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.