Consejeros de juventud revelan cómo fue su experiencia dentro de la veeduría: “fue un reto enorme”

Colombia

A menos de un mes de que Colombia elija nuevamente a sus consejeros de juventud, dos consejeros de juventud en los micrófonos de Caracol Radio de este proceso recuerdan la importancia de estos escenarios para la participación política de las nuevas generaciones.

Andrés Felipe García, estudiante de Ciencia Política y actual consejero local de Juventud en la localidad de Bosa, fue en 2021 el consejero más joven elegido en todo el país, con apenas 14 años. Hoy, a sus 18, asegura que esta experiencia lo ha marcado:

“El impacto que tiene un consejero de juventud es más grande de lo que parece. Somos un puente entre los jóvenes y las instituciones, llevamos sus problemáticas y buscamos soluciones en escenarios como los planes de desarrollo, las asambleas juveniles o los presupuestos participativos”, señaló.

García explica que no es necesario pertenecer a un partido político para participar. Existen tres formas: por partidos, a través de organizaciones sociales o mediante listas independientes. Él mismo fue elegido por este mecanismo :

“Recolectamos firmas, sin respaldo de partidos, y logramos un espacio. Eso abre la política a los jóvenes que quieren transformar su territorio desde su independencia”, añadió.

Sin embargo, reconoce que los retos han sido grandes, sobre todo cuando se empieza muy joven:

“Fui elegido con 14 años, en grado noveno, y muchas veces no había garantías ni reconocimiento para los consejeros menores de edad. Además, varias promesas institucionales después de la elección quedaron en el aire. Aun así, ser consejero ha sido lo mejor que me ha pasado”.

Por su parte, Kevin Cerquera, tengo 22 años, estudiante en Ingeniería de Sistemas, es consejero departamental y nacional de Juventudes en 2023, hizo un llamado a la transparencia y al trabajo colectivo de cara a las elecciones del 19 de octubre:

“Estas elecciones hay que disfrutárselas. Las campañas deben ser limpias y los procesos transparentes. No importa de qué partido sea cada candidato, todos representan a la juventud. Una vez tengan la curul deben trabajar como equipo, pensando en la comunidad y no solo en un color político”.

Los Consejos de Juventud son instancias creadas por la Ley 1622 de 2013 y reglamentadas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que permiten a los jóvenes entre 14 y 28 años ejercer control social, hacer propuestas y representar a sus comunidades.

En estas elecciones del 19 de octubre de 2025, miles de jóvenes en todo el país tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes locales y municipales.