Anuncian refuerzo de seguridad en estaciones de Megabús en Pereira luego del hurto a un adulto mayor

Pereira

La Alcaldía de Pereira, la Policía Metropolitana y Megabús, anunciaron medidas inmediatas para reforzar la seguridad en el sistema de transporte masivo, luego del hurto del que fue víctima un adulto mayor en la estación El Viaducto.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, anunció la detención de uno de los presuntos responsables, conocido con alias de ‘La Araña’, y confirmó que se ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los demás cómplices.

“Recibimos la información del hurto a un adulto mayor; la respuesta fue inmediata por parte de los cuadrantes, que identificaron a la persona que se encuentra en la Estación de Policía Pereira, a la espera de que la víctima avance con la denuncia respectiva”, indicó el oficial.

Entre las medidas adoptadas se destacan la presencia permanente de uniformados en todas las estaciones, la integración de las 370 cámaras de Megabús al sistema 123 de la Policía para la vigilancia en tiempo real y el uso de pantallas en estaciones para difundir alertas y mensajes preventivos, así lo informó Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira.

“Las acciones acordadas en la reunión son: establecer un convenio entre Megabús y la Policía para garantizar la presencia permanente de la fuerza pública en las estaciones del sistema; autorizar recorridos del personal de la Subsecretaría de Seguridad por las estaciones y los articulados, que servirán de enlace directo con la Policía para garantizar una respuesta oportuna. Disponer presencia policial en el Centro de Control de Megabús, que cuenta con 370 cámaras, para su monitoreo en tiempo real”, afirmó Trejos.

Finalmente, las autoridades enviaron un mensaje de cero tolerancia frente a la delincuencia y reiteraron su compromiso de devolver la confianza a los miles de usuarios que se movilizan diariamente en Megabús.