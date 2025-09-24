“Es genocidio, hay que gritarlo y este recinto es testigo mudo”: Petro en la ONU por guerra en Gaza

Con un fuerte llamado a los países del mundo por la guerra en Gaza, inició la intervención de Gustavo Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas, en su última intervención como presidente ante esta colectividad.

El rechazo a la guerra en Palestina, fue uno de los ejes principales del discurso del presidente colombiano, quien urgió a confirmar una fuerza de paz internacional, para unir ejércitos y liberar a Gaza.

El mandatario aseguró que en la ONU son “cómplices“ del genocidio, “es genocidio y hay que gritarlo”.

Por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas a empezar el cambio deteniendo la guerra en Palestina, y promoviendo el fin de la guerra.

“Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos a unir ejércitos y armas, hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos de Asia, a los ejércitos latinoamericanos. Ya sobran las palabras, es hora de la libertad o muerte, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad”.