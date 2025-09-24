300 familias de La Fortuna en Los Patios, padecen por la falta de suministro de agua potable

Norte de Santander

Para el año 2017 fueron entregadas las primeras viviendas en el barrio La Fortuna de Los Patios. Desde entonces, más de 300 familias que le apostaron a este proyecto, buscando tener su casa propia, vienen padeciendo por la falta de suministro de agua potable.

A esta hora habitantes de La Fortuna, bloquean vías por falta de agua.



En desarrollo 1090 AM pic.twitter.com/6gsIt7kIfx — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) September 23, 2025

Según lo dio a conocer uno de los líderes de la zona, en el barrio tan solo una vez a la semana reciben el vital líquido. “Pero ahora teníamos más de 20 días sin el suministro del agua y por eso bloqueamos el anillo vial, exigiendo que nos mandaran agua”.

Ante esta problemática, los habitantes han optado por la compra de agua a través de carro tanques, “pero esto no es justo, porque nosotros pagamos aproximadamente $100.000 al mes en el recibo del agua, más $80.000 que nos cuesta cada carro tanque”.

Según este líder, la constructora aún no ha entregado este barrio y esta sería la razón del mal servicio. “Agua de Los Patios le exige ciertos protocolos, como tener una motobomba, una llave en la parte de atrás, pero no han hecho eso, por lo tanto Agua de Los Patios no ha recibido el proyecto. El ingeniero tiene que hacerse responsable de entregar todo, como ellos exigen”.

Este barrio está conformado por 300 viviendas y se tiene la proyección de la construcción de torres de apartamentos.