Usuarios denuncian filas desde la madrugada y desabastecimiento de medicamentos en Fusagasugá

Colombia

En Fusagasugá, usuarios de la EPS Famisanar denuncian múltiples problemas para reclamar medicamentos en la sede de Marcazsalud. Las quejas incluyen largas filas desde la madrugada, escasez de medicinas y hasta la venta ilegal de puestos.

Testimonios de usuarios

De acuerdo con familiares de pacientes, el proceso para obtener los medicamentos se ha convertido en una odisea.

“La gente tiene que ir a hacer fila desde las 2 de la mañana, expuesta al frío, a los robos y al clima. El servicio es a partir de las 7, pero como solo reparten unas 80 o 100 fichas, todos madrugan para alcanzar un turno”, relató una usuaria.

Las denuncias también señalan que, tras largas horas de espera, en muchos casos solo entregan acetaminofén, pese a que los pacientes necesitan tratamientos de alto costo.

“Mi papá usa un inhalador que vale casi 300 mil pesos y mi mamá toma pregabalina. No he logrado reclamar ninguno de esos medicamentos, solo entregan acetaminofén”, contó otra afectada.

Los familiares aseguran que la mayoría de quienes hacen fila son adultos mayores, quienes enfrentan grandes dificultades para soportar la espera.

“El otro día había una señora con bastón que no aguantó más y le tocó salirse de la fila porque sus pies ya no podían”, narró una mujer que recoge medicinas para sus padres.

Sistema de turnos y pico y cédula

Otra de las quejas recurrentes es la implementación de un sistema de pico y cédula, que obliga a los pacientes a acudir en fechas distintas según el número de su documento. Esto, dicen los usuarios, complica aún más la entrega.

“Cada uno de mis papás tiene cédula diferente, entonces me toca ir dos días distintos. Y si no se alcanza ficha, es como perder el viaje”, agregó una usuaria.

Respuesta de Famisanar

Ante las denuncias, la EPS Famisanar reconoció las dificultades y emitió un comunicado en el que anunció un plan de acción que contempla:

Refuerzo en el abastecimiento de medicamentos en Fusagasugá.

Incremento del 80% del personal operativo para mejorar la atención.

Una nueva sede de dispensación en octubre, con espacios más amplios y cómodos.

Mesas de trabajo permanentes con Marcazsalud para garantizar compromisos.

Una red alterna para medicamentos de control especial e insumos.

La entidad aseguró que su compromiso es ofrecer “un servicio más ágil, humano y organizado”, con el fin de evitar que los pacientes sigan enfrentando largas filas y dificultades en el acceso a sus tratamientos.