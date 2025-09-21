Este es el medicamento que lo ayudaría a perder peso más fácilmente: según estudio

Un estudio internacional ha revelado que un nuevo fármaco podría tener efectos positivos a la hora de reducir el peso en los casos de obesidad, además, destacaron que este medicamento se suministra por vía oral, lo que facilitaría su consumo y tratamiento.

Los científicos han revelado resultados prometedores del medicamento llamado orforglipron, que podría marcar un antes y un después en el tratamiento de la obesidad.

Los resultados de este ensayo clínico internacional de fase 3, fueron publicados en la revista The New England Journal of Medicine y se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), celebrado en Viena.

¿Qué es orforglipron y cómo funciona?

Orforglipron actúa sobre el receptor GLP-1, una hormona que influye en la saciedad (sensación de llenura) y en el metabolismo.

y en el metabolismo. Su ventaja es que su estructura no es peptídica, lo que significa que no es una proteína susceptible de degradarse en el estómago tan fácilmente como otras moléculas similares. Esto le permite conservar eficacia cuando se toma como cápsula, sin necesidad de las condiciones especiales que exigen algunos medicamentos orales actuales.

¿Cuáles fueron los resultados de los ensayos clínicos?

El estudio fue de fase 3, con participación del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) y de 9 países, con más de 3.100 personas con obesidad, pero sin diabetes. Además, duró 72 semanas (casi año y medio), lo que permitió ver efectos sostenidos.

Los resultados más destacados:

Con dosis alta se logró una reducción promedio del 11 % del peso corporal.

Más de la mitad de los participantes perdió al menos un 10 % de peso.

Cerca del 18-20 % de los pacientes logró reducir su peso en más del 20 %.

Además, se observaron mejoras en factores asociados a riesgo cardiovascular: la presión arterial, niveles de colesterol y triglicéridos, perímetro de la cintura, etc.

¿Cuál es la ventaja de que sea suministrado por vía oral?

Muchos de los tratamientos actuales para la obesidad que tienen buenos resultados actúan por vía inyectable, lo cual puede generar barreras como el costo, molestia, necesidad de asistencia médica para la administración.

En cambio, el Orforglipron podría ofrecer una alternativa más cómoda, menos invasiva y más práctica para los pacientes. Aquí, no hay que aplicarse inyecciones, ni esperar condiciones especiales como hacerlo en ayunas o esperar cierto tiempo antes de comer, elementos que complican algunos tratamientos orales existentes.

¿Cuáles son las precauciones y lo que falta por comprobar para poder tomarlo?