Chía prohibirá circulación de vehículos de carga pesada en el día: Razones y excepciones

El municipio de Chía (Cundinamarca) adoptará una de las medidas más drásticas en materia de movilidad y seguridad vial de los últimos años: la restricción total a la circulación de vehículos de carga pesada entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Durante el XIII Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte, el alcalde Leonardo Donoso aseguró que Chía se ha consolidado como uno de los principales puntos de conexión de la región Sabana Centro con Bogotá y con vías nacionales de alto flujo vehicular.

Es por esto que el municipio recibe más de 100.000 vehículos diarios, una cifra que, según señaló Donoso, desborda la capacidad de su infraestructura vial.

El alcalde recordó que en mayo de 2024 se implementó un pico y placa ambiental para vehículos de carga, que permitía la circulación de dos dígitos por día. Con esta medida se logró que más del 50% de los camiones que transitaban por la zona no estuvieran en la calle. Sin embargo, con el paso de los meses se evidenció que la solución se quedó corta frente a los retos de congestión, contaminación y accidentalidad.

¿Cuándo iniciará a regir la medida?

Según la Alcaldía local esta decisión regirá a partir del 15 de octubre de 2025 y responde a un problema estructural de movilidad en el municipio.

Cabe destacar que la restricción para la circulación de estos vehículos será entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

¿Cuál es el objetivo de la medida?

Segú Donoso, esperan descongestionar las vías internas de Chía, mejorar los indicadores de seguridad vial y contribuir a la calidad del aire.

Al mismo tiempo, destacaron que con este anuncio el municipio pretende llamar la atención del Gobierno Nacional frente a proyectos de infraestructura que llevan años en espera, como la troncal de los Andes, que se supone permitiría desviar buena parte del tránsito pesado que actualmente pasa por las calles urbanas del municipio.

¿Qué significa restricción total

La medida implica que ningún vehículo de carga pesada podrá circular por las vías de Chía en el horario establecido por la Alcaldía, es decir, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

¿Cuáles son las excepciones?

Según la Alcaldía local solo se permitirán excepciones relacionadas con el abastecimiento básico y el suministro de bienes y servicios esenciales.

Además, afirmaron que en las próximas semanas anunciarán un decreto reglamentario con las condiciones específicas y las sanciones para quienes incumplan la medida.

Según el alcalde Donoso, en los próximos días intensificarán las jornadas de pedagogía y socialización con transportadores y comerciantes, para garantizar una transición ordenada hacia la entrada en vigor de la restricción.

