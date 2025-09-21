CAR suspende rellenos ilegales con escombros en Chía y Zipaquirá por riesgo ambiental
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca detuvo actividades de relleno con escombros en zonas rurales de Chía y Zipaquirá. Las obras se adelantaban sin control, cerca de una vía pública y de una quebrada.
Colombia
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades de relleno y nivelación de terrenos con residuos de construcción y demolición en dos predios de Sabana Centro: uno en Chía y otro en Zipaquirá.
Según la entidad, en ambos casos se encontraron materiales como fragmentos de concreto, ladrillo, madera y PVC utilizados de forma irregular para rellenar zonas rurales.
Los hallazgos en Chía y Zipaquirá
- Chía: la actividad se desarrollaba en la vereda Cerca de Piedra, sobre una ladera y a un costado de una vía pública, sin medidas de contención. La CAR advirtió que esto representaba un “escenario de riesgo de deslizamiento”.
- Zipaquirá: en el sector Alto del Águila, el relleno se estaba realizando dentro de la ronda de una fuente hídrica innominada, lo que podía alterar sus características físicas y químicas “por contaminación y arrastre de sedimentos”.
Riesgos ambientales y legales
El director de la regional Sabana Centro de la CAR, Bryan Martínez González, señaló que estas prácticas “afectan las condiciones del suelo y podrían generar procesos de degradación como la erosión y la compactación”.
Además, la entidad advirtió que el incumplimiento de la norma será un agravante dentro de los procesos sancionatorios ambientales.
Invitación a la denuncia ciudadana
La CAR reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales. Los reportes pueden hacerse a través de:
- La página web www.car.gov.co en la sección PQRS.
- El correo electrónico sau@car.gov.co.
- Cualquiera de las 14 direcciones regionales de la entidad.