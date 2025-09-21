CAR suspende rellenos ilegales con escombros en Chía y Zipaquirá por riesgo ambiental

Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades de relleno y nivelación de terrenos con residuos de construcción y demolición en dos predios de Sabana Centro: uno en Chía y otro en Zipaquirá.

Según la entidad, en ambos casos se encontraron materiales como fragmentos de concreto, ladrillo, madera y PVC utilizados de forma irregular para rellenar zonas rurales.

Los hallazgos en Chía y Zipaquirá

Chía: la actividad se desarrollaba en la vereda Cerca de Piedra, sobre una ladera y a un costado de una vía pública, sin medidas de contención. La CAR advirtió que esto representaba un “escenario de riesgo de deslizamiento”.

la actividad se desarrollaba en la vereda Cerca de Piedra, sobre una ladera y a un costado de una vía pública, sin medidas de contención. La CAR advirtió que esto representaba un “escenario de riesgo de deslizamiento”. Zipaquirá: en el sector Alto del Águila, el relleno se estaba realizando dentro de la ronda de una fuente hídrica innominada, lo que podía alterar sus características físicas y químicas “por contaminación y arrastre de sedimentos”.

Riesgos ambientales y legales

El director de la regional Sabana Centro de la CAR, Bryan Martínez González, señaló que estas prácticas “afectan las condiciones del suelo y podrían generar procesos de degradación como la erosión y la compactación”.

Además, la entidad advirtió que el incumplimiento de la norma será un agravante dentro de los procesos sancionatorios ambientales.

Invitación a la denuncia ciudadana

La CAR reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales. Los reportes pueden hacerse a través de: