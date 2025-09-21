Bogotá

CAR suspende rellenos ilegales con escombros en Chía y Zipaquirá por riesgo ambiental

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca detuvo actividades de relleno con escombros en zonas rurales de Chía y Zipaquirá. Las obras se adelantaban sin control, cerca de una vía pública y de una quebrada.

Marcela Santos

Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades de relleno y nivelación de terrenos con residuos de construcción y demolición en dos predios de Sabana Centro: uno en Chía y otro en Zipaquirá.

Según la entidad, en ambos casos se encontraron materiales como fragmentos de concreto, ladrillo, madera y PVC utilizados de forma irregular para rellenar zonas rurales.

Los hallazgos en Chía y Zipaquirá

  • Chía: la actividad se desarrollaba en la vereda Cerca de Piedra, sobre una ladera y a un costado de una vía pública, sin medidas de contención. La CAR advirtió que esto representaba un “escenario de riesgo de deslizamiento”.
  • Zipaquirá: en el sector Alto del Águila, el relleno se estaba realizando dentro de la ronda de una fuente hídrica innominada, lo que podía alterar sus características físicas y químicas “por contaminación y arrastre de sedimentos”.

Riesgos ambientales y legales

El director de la regional Sabana Centro de la CAR, Bryan Martínez González, señaló que estas prácticas “afectan las condiciones del suelo y podrían generar procesos de degradación como la erosión y la compactación”.

Además, la entidad advirtió que el incumplimiento de la norma será un agravante dentro de los procesos sancionatorios ambientales.

Invitación a la denuncia ciudadana

La CAR reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales. Los reportes pueden hacerse a través de:

  • La página web www.car.gov.co en la sección PQRS.
  • El correo electrónico sau@car.gov.co.
  • Cualquiera de las 14 direcciones regionales de la entidad.

