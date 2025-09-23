Tabla de posiciones Torneo de Ascenso 2025-II: Así va la apasionante clasificación

El torneo de la segunda división del fútbol colombiano sigue su desarrollo en el segundo semestre con un apasionante campeonato. Vale la pena mencionar que para este torneo se definen los equipos que ascienden, por lo que toma relevancia el certamen en búsqueda del segundo campeón del año.

El primer campeón del año fue Jaguares, que superó a Patriotas en la final del semestre inicial. Si el equipo de Montería se llega a coronar en el segundo semestre, ascenderá de manera automática para 2026.

Por su parte, en caso de que el vencedor sea uno diferente, habrá Gran Final con Jaguares. El que gane, asciende, mientras que el que pierde jugará un repechaje con el mejor de la reclasificación en búsqueda del otro cupo.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Torneo de Ascenso?

Pasadas 11 jornadas del certamen, Jaguares es el que lidera el campeonato con 30 puntos de 33 posibles, ya que solo perdieron un encuentro ante Orsomarso. En el segundo lugar se ubica Real Cundinamarca, con 20 unidades, las mismas que el tercero, Patriotas.

Real Cartagena y Cúcuta Deportivo les siguen en el cuarto y quinto puesto respectivamente; luego se ubica Internacional de Palmira, y el séptimo y octavo lugar es para Orsomarso y Atlético Huila.

Pero el ingreso al grupo de los ocho está muy ajustado. Bogotá tiene los mismos puntos del octavo (15), aunque con un gol menos. Mientras que Real Santander y Atlético están muy cerca de esa colocación.

Tabla de posiciones del Torneo de Ascenso

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Jaguares 11 13 30 2 Real Cundinamarca 11 8 20 3 Patriotas 11 3 20 4 Real Cartagena 11 10 19 5 Cúcuta 11 5 19 6 Internacional 11 2 18 7 Orsomarso 11 -1 15 8 Atlético Huila 11 -4 15 9 Bogotá 11 -5 15 10 Real Santander 11 5 14

¿Cómo se jugará la fecha 12?

Viernes 26 de septiembre

- Patriotas vs. Real Santander

- Deportes Quindío vs. Bogotá

Sábado 28 de septiembre

- Tigres vs. Internacional

- Leones vs. Huila

- Orsomarso vs. Boca Juniors

Lunes 29 de septiembre

- Jaguares vs. Real Cartagena

- Atlético vs. Cúcuta