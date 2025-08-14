Otro técnico que sale del fútbol colombiano: Renunció a un equipo histórico en rueda de prensa

Duro golpe para el Cúcuta Deportivo en su aspiración de lograr el ascenso. El técnico Bernardo Redín renunció a la dirección del club, poniendo fin a su segundo ciclo por la institución, luego de cosechar malos resultados en las últimas jornadas.

Redín comunicó su determinación luego de igualar en la fecha 3 del Torneo de Ascenso ante Deportes Quindío, sumando así el tercer empate consecutivo en el certamen, y tras acumular dos derrotas por Copa Colombia, las cuales terminaron en la eliminación del torneo.

Bernardo Redín renunció en rueda de prensa

Redín fue contundente y no dio pie para más preguntas, pues ni se refirió al partido. “No voy a hablar del partido. Darle las gracias a los directivos, a la gente de Cúcuta, a la hinchada. Hasta aquí llegó nuestro proceso. Que continúen la rueda de prensa los muchachos”, dijo de manera tajante.

Por su parte, el futbolista argentino Lucas Ríos, fue autocrítico y lamentó la partida de Redín: “Estar juntos, para sacar adelante la situación. Ya lo hemos vivido varios, pero personalmente siento que le fallé al profe. No sé mis compañeros, pero duele que un profe se vaya así, para nosotros era un compañero más, un amigo, y eso duele mucho, porque no se lo merece”, comentó.

Del mismo modo, el volante Kevin Quejada aseguró: “Comparto lo que dice Lucas, es difícil despedirse de una persona que nos ha brindado su apoyo, que nos ha ayudado, nos ha dado su confianza. Es complicado. En el tiempo que estuvo con nosotros, somos conscientes que nos dio su apoyo, el respaldo y su confianza”.

Esas declaraciones, de ambos jugadores, confirman lo que se desmintió en la ciudad sobre malentendidos en el camerino, pues ratifican el respaldo mutuo entre el cuerpo técnico y los futbolistas.

Redín, tuvo su primer paso por el conjunto Motilón entre 2022 y 2023. En septiembre de 2024 volvió a asumir, llevó el equipo a cuadrangulares, pero quedó eliminado. Para 2025 le dieron la confianza de seguir en el proceso, pero los malos resultados lo terminan condenando, a pesar de estar en el segundo puesto del campeonato de Ascenso.

En el segundo ciclo, dirigió al plantel en 42 partidos, acumulando 21 triunfos, 11 empates y 10 derrotas.

Así fue el momento en el que Redín renunció al Cúcuta Deportivo