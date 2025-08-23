“Néstor Craviotto tiene un problema bien grande”: Dumek Turbay

Cartagena

El alcalde Dumek Turbay se refirió al buen momento en el que se encuentra el Real Cartagena y de cómo Néstor Craviotto, nuevo técnico del cuadro auriverde, recibe el equipo con la “valla en cero” y una buena cantidad de goles a favor.

El mandatario recibió con agrado la llegada del estratega argentino al banquillo heroico por sus buenos números mostrados en Deportivo Pereira y Atlético Huila, equipos con los que logró el ascenso en 2019 y 2022, respectivamente.

Turbay aseguró que Craviotto tiene un “problema bien grande”, ya que recibirá a un equipo que se muestra sólido y que recuperó la confianza tras la salida del técnico Martín Cardetti.

“Craviotto tiene un problema grande porque recibe un equipo con ocho goles en dos partidos, seis puntos y arco en cero, así que tiene que seguir con esa con esa senda ganadora. Lo más importante es que hace una semana exactamente estábamos en la crisis del equipo, estábamos derrotados después de Real Santander. Todo ha podido reaccionar bien. Hoy estamos ya metidos de lleno en los ocho. El equipo se muestra sólido, se recuperó la confianza. del equipo. La hinchada recupera la alegría y sabemos que todo real es difícil y duro, pero estamos preparados para enfrentarlo”, indicó.

El alcalde de Cartagena se mostró confiado en el trabajo de Néstor Craviotto como director técnico y fue enfático en que el único propósito para Real Cartagena a final de año es conseguir el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano en diciembre.

“Creo que los números y los antecedentes del profe Cravioto son realmente alentadores frente a un final de torneo regular y unos cuadrangulares, esperando pues que podamos ganarnos el punto invisible, sea de primero o de segundo, y que podamos ir a la gran final. Yo estoy seguro de que si vamos a una final, Dios mediante, esa final la ganamos”, concluyó.

Sí hubo acercamientos con Pinto

El mandatario también confirmó que antes de Craviotto hubo acercamientos con el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien no aceptó llegar a Real Cartagena por problemas personales. Por su parte, dijo que el mismo Hernán Torres lo llamó para informarle que había aceptado la propuesta por Millonarios.

“Al día siguiente del partido contra Unión Magdalena, recibí la llamada de Hernán Torres, precisamente desde Nueva York a decirme que realmente había sido llamado por Millonarios y que tenían la opción de estar allí. Entonces ahí nos movimos rápido, quisimos que fuera el profesor Pinto, más allá de todo lo que pasó el año pasado con él, pero tiene un problema personal, nos lo explicó y aparecieron una cantidad de nombres y entre los que comenzamos a evaluar sin duda fue Craviotto, pues ascendió a Huila y a Pereira, es un hombre serio. Nunca he escuchado un comentario que no sea el que nosotros consideramos pues importante para que el equipo pueda ascender en este mes de diciembre”, aseveró.