Sogamoso y Samacá municipios destacados en el Índice de Desempeño Fiscal de 2024, según DNP

El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal de municipios para la vigencia 2024, un instrumento que mide anualmente la sostenibilidad y eficiencia de la gestión fiscal territorial en el país, a través de la calificación de los municipios mediante indicadores agrupados en dos dimensiones: resultados fiscales y gestión financiera.

El resultado promedio nacional de 2024 fue de 55,86 puntos sobre 100, registrando una disminución de 1,7 puntos frente a 2023. Esta caída se explica, principalmente, por una mayor dependencia de las transferencias de la Nación (74,3%), incremento del balance primario (12,7%) asociado a la no ejecución de recursos y reducción en la formación bruta de capital fijo (17,3%).

En contraste, se evidencian avances en la gestión financiera de varias ciudades, con mejoras en la programación y recaudo de ingresos, mayor eficiencia en la ejecución de la inversión y cumplimiento de los límites de gasto de la Ley 617 de 2000.

Municipios destacados

Según la metodología, el DNP hizo la calificación de cada municipio y se agruparon en cinco rangos de menor a mayor de 1 a 100 puntos: “deterioro”, “riesgo”, “vulnerable”, “solvente” y “sostenible”.

Samacá (Boyacá) fue el único municipio en ser calificado como “Sostenible” en 2024.

fue el único municipio en ser calificado como en 2024. Sogamoso en Boyacá, Barranquilla y Bogotá también se destacaron por su buen desempeño en sus respectivas tipologías.

Advierte este estudio que mientras unos pocos municipios se destacaron, hay 759 clasificados en “riesgo” y 21 en “deterioro”, concentrados principalmente en territorios con menores capacidades institucionales.

Sogamoso, el mejor municipio del país en el Indice de Desempeño Fiscal, según @DNP_Colombia. Tunja es sexto, mientras Duitama es último en peor desempeño. pic.twitter.com/OSjaI77ADA — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 23, 2025

Ranking por tipologías del Índice de Desempeño Fiscal 2024

Los municipios medidos y agrupados por la metodología de clasificación por Tipologías de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 2294 de 2023, que obtuvieron las mejores calificaciones fueron:

Bogotá (Tipología única).

Ciudades grandes: Barranquilla, Atlántico.

Centro de aglomeración: Sogamoso, Boyacá .

. Tipología 1: Samacá, Boyacá.

Tipología 2: San Jerónimo, Antioquia.

Tipología 3: El Paso, Cesar.

Tipología 4: Cimitarra, Santander.

Tipología 5: Sipí, Chocó.

Por su parte la calificación por categorías de la Ley 617 de 2000 muestra que después de la categoría especial las mayores caídas (de menos 5,1) se presentaron en las categorías 2 y 4 de 3,7 y 4,6 puntos, respectivamente, tras haber alcanzado su punto más alto en 2023.

Esta medición permite a las administraciones locales, ciudadanía, academia y sector privado consultar de manera interactiva los resultados, comparar entre municipios y acceder a estadísticas fiscales y financieras clave para la planeación, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el potencial de recursos propios territoriales.