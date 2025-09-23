Samacá único municipio calificado como “sostenible” en 2024. Desbancó a Nobsa

Samacá

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través de la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal de municipios para la vigencia 2024, un instrumento que mide anualmente la sostenibilidad y eficiencia de la gestión fiscal territorial en el país, a través de la calificación de los municipios mediante indicadores agrupados en dos dimensiones: resultados fiscales y gestión financiera.

Según la metodología, el DNP realizó la calificación de cada municipio y se agruparon en cinco rangos de menor a mayor de 1 a 100 puntos: “deterioro”, “riesgo”, “vulnerable”, “solvente” y “sostenible” y justo en esos rangos se ubicó Samacá fue el único municipio en ser calificado como “sostenible” en 2024.

El alcalde, Wilson Castiblanco celebró la decisión y consideró como muy importante ese logro.

“Considero que esto es trabajar en equipo, lograr resultados muy importantes en nuestro territorio, donde nos hemos esforzado para sacar adelante cada una de las políticas, cada cosa de lo que hemos plasmado en nuestro programa de gobierno. Y bueno, estamos felices. Creo que este no es un premio para Wilson Castiblanco, sino para su equipo de gobierno y para toda Samacá”.

El alcalde habló de las medidas que tuvo que tomar para llegar a este resultado.

“Hemos hecho un trabajo muy importante, estructural en cada una de las dependencias para afrontar los desafíos y retos que tiene Colombia, pero además de eso, nos hemos convencido que somos un equipo de trabajo que podemos disminuir en cada actitud, en cada comportamiento, todo lo que involucra ser servidor público son ejemplos muy sencillos, como disminuir el consumo de papel, como por ejemplo, optimizar los recursos, hacer convenios con las Juntas de Acción Comunal para poder hacer obras con menos recursos, acudir a toda la comunidad para lograr los objetivos que nos hemos puesto en el Plan de Desarrollo”.

“Hay que involucrar absolutamente a toda la sociedad en el desarrollo del territorio, a los empresarios, a las juntas de acción comunal, a los presidentes de los acueductos y todos entender que somos un solo gobierno en un modelo de gobernanza que lo expresé inclusive en París, Francia, donde les mostré que tenemos la capacidad de poder incluir el medio ambiente con la minería, con el agro, con la ganadería, para que todos podamos convivir en armonía”.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco se declaró orgulloso porque con este logro desbancó al municipio de Nobsa que hace rato se destacaba en el Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación.

“Es un orgullo que hoy me llena de mucha motivación y, sobre todo de seguir trabajando a pesar de las circunstancias que tenemos. Yo creo que este es un mensaje muy importante para el Gobierno de entender que somos capaces de lograr los propósitos y objetivos que nos hemos propuesto”.