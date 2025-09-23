¿Roy Barreras y Mauricio Lizcano ahora estarán en el Partido Verde? La propuesta ya genera discusión

¿Roy Barreras y Mauricio Lizcano ahora estarán con el Partido Verde? La propuesta ya genera discusión

Caracol Radio conoció que Roy Barreras y Mauricio Lizcano están prácticamente listos para ser parte del Partido Alianza Verde. De hecho, los que estarían promoviendo su ingreso son el actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el senador Ariel Ávila.

El ingreso de los precandidatos no tiene nada satisfechos a otro sector del partido, quienes temen a que los verdes se conviertan en “la nueva U”. Entre los que estarían en desacuerdo, está el copresidente del partido y la línea de centro original. Ellos son:

Carolina Giraldo

Cristian Avendaño

Catherine Juvinao

Angélica Lozano

Rodrigo Romero

¿Qué dicen los congresistas que están en desacuerdo?

Algunos integrantes del Verde no estarían de acuerdo con incluir a estos dos políticos en el partido porque, se estarían sintiendo desplazados y preocupados de que terminen entregándole el partido al Petrismo en el frente amplio.

Además, el sector más de centro, en el que está, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Angélica Lozano, no están de acuerdo, se oponen a que Roy Barrera ingrese por todo lo que representa. No solamente por haber estado en la administración del presidente Gustavo Petro, sino también por las alianzas que ha representado en el pasado y la imagen que esto daría para la colectividad.

Por el momento, lo que me dicen, es que solo hay coalición con el partido ‘En marcha’ y que si Roy Barreras quisiera entrar al Verde, tendría que hacerlo con otro tipo de acuerdos.

Esta semana se espera que haya una nueva reunión de toda la bancada de la colectividad donde hablarán sobre este y otras posibles personas que ingresarían al partido. O sea, los verdes se convertirían en la Nueva U.

Nuevas llegadas al Partido Verde

Sobre la lista del partido verde, se conoció también en las últimas horas que Luz Dana Leal, la esposa del prófugo de la justicia Carlos Ramón González, anunció su candidatura a la Cámara por el departamento de Santander.

En los Verdes están analizando qué se debe hacer porque la situación de su antiguo presidente, el doctor Carlos Ramón González, pues es muy compleja judicialmente en este momento.

