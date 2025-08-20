Roy Barreras anuncia lista al Senado para 2026 y afirma que no es precandidato a la presidencia

Colombia

El exembajador Roy Barreras anunció que su partido, La Fuerza, presentará una lista al Senado de la República en las próximas elecciones al Congreso de marzo de 2026.

Según explicó Barreras, esta lista ya cuenta con 31 aspirantes provenientes de las regiones Caribe y Pacífico y también, abrió la puerta a formar coalición con otros sectores de centro izquierda.

“Quiero anunciarles que La Fuerza tendrá una lista al Senado, que 31 aspirantes de las regiones, particularmente del Pacífico y del Caribe colombiano, tienen interés en hacer parte de la lista de la fuerza, que esta fuerza es una lista que recoge aspiraciones y posiciones de centro liberal socialdemócrata y que esta lista tiene la vocación de ir en marzo en una gran coalición con otros sectores progresistas”.

Frente a esto, en exembajador señaló que existe la posibilidad de ir en coalición el movimiento Unitarios. Aún así, informó que en los próximos días tendrán una reunión para esclarecer las reglas del juego

“Encantado de hacer coalición con Unitarios, pero también le conté que me invitaron amablemente a trabajar las condiciones para hacer esa coalición, ojalá se dé. Pero la fuerza está lista a hacer coalición con todas las fuerzas progresistas”.

¿Roy Barreras descarta ser precandidato a la presidencia?

Por otro lado el también exsenador se refirió a su eventual precandidatura presidencial. Aseguró que “yo no soy candidato y no sé si lo seré”.

Enfatizó Barreras en que está a la espera del proceso de octubre, en el que el Pacto Histórico realizará una consulta interna para elegir al que será su candidato a la presidencia de la República, y quien también participará del Frente Amplio en marzo.

“Allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio, voy a esperar qué candidato o candidata recoge esa fuerza y después de que ese proceso termine en el mejor resultado posible; entonces examinaremos si resulta o no que yo acuda”.