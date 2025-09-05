Consejo de Estado tumba personería jurídica del partido Gente en Movimiento de Mauricio Lizcano

JUSTICIA

El Consejo de Estado anuló la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la cual se reconoció la personería jurídica al partido político “Gente en Movimiento”, liderado por el exministro y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano.

La corporación llega a esta decisión luego de analizar una demanda de nulidad presentada por el abogado Samuel Ortíz Mancipe, quien expuso dos requisitos que no cumplía dicho partido político.

Principalmente el Consejo de Estado encontró que el CNE incurrió en infracción del artículo 108 de la Constitución Política, al otorgar la personería jurídica a “Gente en Movimiento” sin que el partido tuviera el umbral mínimo de votación exigido para acceder a dicho atributo.

Asimismo, el Consejo de Estado determinó que el CNE incurrió en falsa motivación al relacionar la conformación del partido con la trayectoria política de Óscar Tulio Lizcano González (padre de Lizcano y víctima de la violencia por parte de las FARC).

La corporación constató que Lizcano González militó en los partidos Conservador y de la U, y fue avalado por estos para ser congresista en varias oportunidades.

Es decir, no había un nexo causal entre los actos de violencia que afectaron a Lizcano González y la conformación y actividad política de “Gente en Movimiento”.

Cabe resaltar que si bien el fallo del Consejo de Estado es de obligatorio cumplimiento, todas las actuaciones adelantadas con fundamento en la personería jurídica reconocida hasta el momento mantendrán su validez.