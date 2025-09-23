¿Qué falló en la atención al caos por accidente en la autopista Piedecuesta a Bucaramanga?

Bucaramanga

El accidente de tránsito que colapso la autopista que conduce de Piedecuesta a Floridablanca, donde una tractomula cargada de papa y cebolla se volcó, mantuvo por alrededor de cinco horas a cientos de ciudadanos atrapados en un monumental trancón, las personas afectadas se quejaron por la demora en la atención a la emergencia.

Los ciudadanos se quejaron ante la falta de un plan de contingencia y la demora en la atención al accidente, toda vez que el vehículo se había volcado desde la madrugada. Jahir Castellanos director de Tránsito de Floridablanca informó que la emergencia sí fue atendida a tiempo, pero que fue compleja la situación.

“Teníamos dos agentes de tránsito en el lugar intentando darle movilidad o flujo, pero pues en razón a la cantidad de alimentos en el piso y el vehículo por ser tan grande y la cantidad de vehículos que transitan a horas de la mañana para sus colegios, para sus hogares de trabajo, sitios de trabajo pues fue un poco difícil. Como los camiones la gran mayoría transita en horarios nocturnos por el tema de la movilidad, pues en horas de la madrugada es un poco complicado”, señaló el funcionario.

Accidente en la autopista Piedecuesta a Bucaramanga dejó millonarias pérdidas económicas

Autoridades agregaron que el volcamiento del vehículo dejó pérdidas económicas que superan los 200 millones de pesos en mercancía, de acuerdo a lo informado por el mismo conductor, quien salió ileso del accidente.

Además, desde la dirección de Tránsito de Floridablanca hicieron un llamado a los conductores de vehículos de tráfico pesado para que conduzcan con preocupación y con velocidad moderada.

“Se le invita y se les dice a los conductores que primero que todo los de vehículos de carga pesada que transiten por este sector que lo hagan sin exceso de velocidad, que lo hagan con la debida paciencia, con la señalización, en casos que sean carga largas o anchas deben llevar un carro adelante, esas son las medidas que nosotros le decimos a estos conductores que tengan cuando transiten por estas vías tan importantes de nuestro municipio”, comentó Jahir Castellanos director de Tránsito de Floridablanca.