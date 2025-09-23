OCDE: si la guerra comercial se mantiene “solo habrá perdedores”

La OCDE culpa a la guerra comercial desatada por Donald Trump de la ralentización de la economía mundial y como principal riesgo en la situación actual, aunque evitando vincularla de forma explícita con el presidente estadounidense, y advierte de que si se prolonga “sólo habrá perdedores”.

“Una guerra comercial sostenida no tendrá ganadores. Sólo habrá perdedores”, subrayó este martes el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, en la presentación a la prensa de su informe interino de Perspectivas.

Cormann insistió en que para la economía global y para las diferentes economías lo más beneficioso sería “una resolución duradera de las tensiones”, en respuesta a una pregunta de quiénes podrían ser los ganadores de la escalada arancelaria lanzada por Trump, al que se ha cuidado de no nombrar en todo momento.

A su juicio, eso debería hacerse de forma que preserve los mercados abiertos y necesita una cooperación bilateral y multilateral porque “ofrecen la oportunidad de un crecimiento más fuerte y sostenible”, con un aumento del nivel de vida de la población.

En su informe, la OCDE constata que la economía global se ha mostrado bastante resistente al choque de los aranceles, pero sobre todo porque los efectos no se han hecho sentir todavía plenamente, como ha señalado el economista jefe, el portugués Álvaro Pereira.

Según los cálculos de la organización, el tipo efectivo de aranceles que aplica Estados Unidos, que era inferior al 3 % a principios de año, se ha disparado con Trump. Solo desde mayo hasta finales de agosto subió 4,1 puntos porcentuales y se situó en el 19,5 %, que es el máximo desde 1934.

Los países en principio más afectados son los propios Estados Unidos, pero también México y Canadá, debido a lo integradas que están sus economías, dada la dependencia comercial de los dos últimos con la primera potencia mundial.

La OCDE estima que el crecimiento económico global, que fue del 3,3 %, pasará al 3,2 % este año, lo que significa tres décimas más de lo que auguraba en junio, y eso en buena medida por revisiones al alza de países emergentes como Brasil, India e Indonesia. Para 2026, espera un 2,9 %, como hace tres meses.

Entre las ralentizaciones más marcadas dentro del G20, destacan las de Estados Unidos (del 2,8 % en 2024 al 1,8 % en 2025 y al 1,5 % en 2026) y México (del 1,4 % en 2024 al 0,8 % en 2025 y al 1,3 % en 2026).