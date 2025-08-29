Ibagué, epicentro de economía circular en América Latina con la Cumbre Glocal NOVA NEXT SUMMIT 2025

Colombia

Del 4 al 6 de noviembre, la ciudad de Ibagué será sede de la Cumbre Glocal NOVA NEXT SUMMIT 2025, histórico evento que marcará un hito en Colombia y América Latina.

El evento, que es apoyado por la Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Andesco, entre otras entidades, contará con un programa de alto impacto internacional, incluyendo la presentación en español del Informe de Gobernanza del Agua de la OCDE, conferencias de expertos internacionales y mesas de colaboración público-privada.

Además, se anunciará la construcción de la primera zona franca ecocircular de América y se entregarán los Ibagué Startup Europe Awards.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno local con perspectiva global, busca transformar los modelos económicos lineales hacia prácticas regenerativas, inclusivas y resilientes, basadas en la economía circular: ecodiseñar, regenerar, reutilizar, rediseñar, reparar y reciclar.

Dentro de la programación, se entregarán los Ibagué Startup Europe Awards, que reconocerán a emprendedores, gobiernos, empresas y asociaciones que propongan soluciones innovadoras en áreas como gestión de aguas residuales, residuos orgánicos urbanos y transformación de residuos periurbanos en materiales de construcción sostenibles.

Los proyectos seleccionados recibirán apoyo económico y programas de aceleración en Colombia y softlanding en Europa, impulsando la innovación abierta y la colaboración público-privada, que respalda la fundación europea Finnova.

La cumbre ofrecerá además experiencias inmersivas, muestras de negocios verdes y un capítulo especial dedicado a la mujer y la economía circular, con énfasis en emprendimiento, tecnología y soluciones ancestrales.

“Estamos muy orgullosos de que Ibagué sea el epicentro de la economía circular en América Latina. Esta cumbre no solo visibiliza los avances de nuestra región en sostenibilidad, sino que también conecta a emprendedores, gobiernos y empresas de todo el mundo para crear oportunidades concretas de innovación y desarrollo. La implementación de la primera zona franca ecocircular y el lanzamiento del informe de la OCDE sobre el agua consolidan a Ibagué como un referente global de prácticas regenerativas y responsables”, afirmó Milton Restrepo Ruiz, director general de la Cumbre.

Para más información y registro: https://cumbreeconomiacircular.com