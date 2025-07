“No es posible que lleguemos a una situación calamitosa”: Procurador sobre pasaportes en Colombia

En el cierre del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis actual en la expedición de pasaportes en Colombia, calificando la situación como “calamitosa” y señalando la falta de respuestas claras por parte del Gobierno Nacional.

“No es posible que lleguemos a una situación calamitosa de que los colombianos no puedan ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad por el mundo entero, no solamente al interior del país”, afirmó Eljach desde la tarima principal del evento, que tuvo como sede a Barranquilla.

“Hay informaciones que no coinciden”

El procurador expresó su preocupación por la falta de coherencia en la información oficial sobre la solución a esta problemática.

“Hay informaciones que no coinciden unas con otras, que anuncian que se van a tener soluciones, pero el cálculo de cronología no es razonable para aceptar, por ese solo dicho, que ya se va a resolver el problema”, señaló.

Durante su intervención, hizo un llamado a los altos niveles del Gobierno para que se actúe con mayor responsabilidad y transparencia: “Necesitamos más contundencia, más claridad, más diálogo para construir consensos, menos regaños y menos evasivas”.