¡No para de subir! Cotización oficial del dólar en Venezuela, según Banco Central de Venezuela

Según cifras difundidas por la Organización de las Naciones Unidas, en Venezuela alrededor del 82% de su población vive en pobreza, mientras que el 53%, más de la mitad de la población del país, vive bajo la pobreza extrema, es decir, no tiene los ingresos suficientes para cubrir el gasto de toda la canasta familiar.

Esta situación, cada día, se está agudizando más, pues hace algunas semanas, el salario mínimo mensual de Venezuela era lo mismo que la tasa de cambio por un solo dólar, y a medida que pasa el tiempo, cada vez es menor dinero. A día de hoy, el salario mínimo equivale a 0,77 centavos de dólar. Lo que en Colombia equivaldría a unos $2.950 pesos colombianos.

Por esta razón, una gran cantidad de empresas han quebrado, han tenido que emigrar o han cerrado sus operaciones en dicho país, algunas como Kellogg´s, Good Year, Colgate o Ford, entre muchas otras. Lo que es una clara evidencia que la crisis no ha discriminado industrias, pues a todas las entidades las ha afectado de igual manera

Lea también: Gobierno Trump confirma que recibió carta de Maduro: hubo muchas mentiras repetidas

¿Qué empresas venezolanas operan en Colombia?

Durante muchos años, Venezuela fue el segundo aliado más importante de Colombia, pues en años como 2008, el comercio entre ambos países llegó a recaudar hasta $7.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, este comercio binacional fue en decadencia a medida que la crisis en el vecino país se agudizaba.

A pesar de esto, en Colombia, quedaron más de 100 empresas venezolanas realizando operaciones, y seguramente hay algunas que ve o usa en su día a día y no sabía de su origen.

La empresa de origen venezolano más grande que aún realiza operaciones en Colombia, es la línea de farmacias ‘Farmatodo’, esta organización, se estableció en Colombia desde el año 2009, con la idea de convertirse en la cadena de farmacias más grande de toda Latinoamérica.

Por otro lado, se encuentran los puntos de venta de productos de la línea ‘Locatel’, o también, una menos conocida, ‘Congrupo’ los encargados de importar a Colombia diferentes productos como las chocolatinas Hershey’s, las palomitas Act II, los cereales flips o los dulces mentos.

Le podría interesar: Asamblea de Naciones Unidas: Gaza, expectativas del discurso del Presidente y Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela HOY 23 de septiembre?

La crisis en Venezuela continúa agudizándose, hace algunas semanas el precio del dólar superó el valor del salario mínimo mensual del país y a pesar de que se vio como algo histórico, solo ha ido devaluándose más con cada día que pasa, a tal punto, que los 130 bolívares del sueldo mínimo, ya equivalen a 0,77 centavos de dólar.

Para el día de hoy, 23 de septiembre, el precio del dólar en Venezuela se estableció en los $168,4157 bolívares, representando un aumento cercano a los dos bolívares frente al valor establecido el día de ayer ($166,5834)

Precio del dólar en Colombia

Para el día de hoy, 23 de septiembre, el dólar se encuentra en uno de los valores más bajos que ha tenido en el último año, estableciéndose en los $3,852 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Lo que representa una disminución de 39 pesos frente al valor de apertura del día de ayer ($3,891 COP)

Otras noticias: Carta de Maduro a Trump: ¿Es verdad que solo el 5% del narcotráfico de Colombia pasa por Venezuela?