La fiscal de Duitama que lleva el caso de Nicolás Petro y denuncia presiones indebidas

Duitama

El país se sorprendió al conocer una carta que le envió la fiscal tercera especializada, Lucy Marcela Laborde Betancourt a la fiscal general, Luz Adriana Camargo y al vicefiscal, Alberto Guerrero.

La fiscal quien lleva la investigación contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito advierte varios hechos que consideró irregulares y que están ocurriendo en la delegada Contra las Finanzas Criminales.

Asegura en el documento que, desde que asumió el proceso contra Nicolás Petro, ha logrado completar todas las etapas de la investigación, incluso de la preparación al juicio contra el hijo del presidente y lo hizo sola. Ahora, después de advertir que harían una nueva imputación de cargos, le asignan una fiscal de “apoyo”.

“El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría, ni orientación en dicho aspecto, por lo tanto, no se evidencia situación alguna que provea la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad eficacia y eficiencia en la administración de justicia”, advierte la funcionaria.

¿Quién es la fiscal del caso del hijo del presidente Petro?

Lucy Marcela Laborde Betancourt es oriunda de Duitama, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario y Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda

Trabajo en la fiscalía 60 de la Unidad de Paz, Fiscal seccional de Cali especializada en justicia transicional durante 10 año, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia se ha caracterizado por su experiencia y seriedad en el manejo de los casos.

Los cuestionamientos del presidente, Gustavo Petro a la fiscal que lleva el caso de su hijo Nicolás

En un largo mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió duramente a la carta de la fiscal, Lucy Marcela Laborde Betancourt encargada de la investigación que le adelantan a su hijo, Nicolás por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La señaló de filtrar el expediente a una precandidata presidencial.

“No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral. Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y por tanto de la oposición”.

Asegura que a su hijo ya lo condenaron, para poder condenarlo a él.

“Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde no es juez ni investigadora neutral, se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de Victoria con logo de campaña, y la hora, muchas horas después, del actuar de los funcionarios de Laborde cumpliendo lo anunciado. La fiscal Laborde ataca a su jefe administrativo porque quiere evitar que la quiten, para seguir cumpliéndole a Victoria y a quienes desean como ella, ganar una campaña sobre la base de la injusticia con mi hijo”.

Luego se refirió a que no hablaría del caso de su hijo, pero finalmente lo hizo.

“Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición. Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”.