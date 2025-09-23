Nuevo Liberalismo en Caldas se declara en oposición al gobierno departamental

Manizales

El diputado de la Asamblea de Caldas, Luis Alberto Giraldo Fernández, junto con la dirigencia departamental del Partido Nuevo Liberalismo, formalizó ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de declararse en oposición al gobierno departamental de Henry Gutiérrez, en aplicación de la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición, así lo destacó el diputado por dicha colectividad.

“Es al gobierno del Dr. Henry Gutiérrez, no a la persona, sino a las políticas públicas que se están liderando desde la Asamblea departamental en el rol que ejerzo como diputado. Cuando uno se posesiona en el cargo por elección popular, uno debe de tomar una posición independiente, de gobierno o de oposición”, destacó el diputado.

Las razones para tomar la decisión

Destacó que entre las razones expuestas a esta decisión se destacan temas como el manejo a los proyectos de infraestructura vial en el departamento, el endeudamiento que él considera innecesario a través del Empréstito donde fue uno de los únicos que votó en contra, y lo que él dice hay un bajo compromiso con el desarrollo económico: poca inversión para agroindustria, turismo, ciencia y tecnología.

Le puede interesar: Asamblea de Caldas aprueba endeudamiento del departamento por $80 mil millones

Postura del líder del partido Nuevo Liberalismo en Caldas

Por su parte, el congresista Juan Sebastián Gómez, líder del partido político Nuevo Liberalismo en Caldas, apoyó la decisión del diputado Luis Alberto.

“La decisión política que toma nuestro partido el nuevo liberalismo de pasar de la independencia a la oposición no es una decisión ligera, no es una decisión que haya tomado solamente a nuestro diputado a quien respaldamos totalmente, sino que se esperó año y medio de cómo iba a transcurrir el gobierno de Henry Gutiérrez”, destacó el representante a la Cámara por dicho partido.

El diputado Giraldo Fernández recalcó que su rol será el de una oposición respetuosa, pero firme y constructiva.

Le puede interesar: Posiciones encontradas en la Asamblea de Caldas frente al fututo de Autopistas del Café

El gobernador de Caldas respondió

El Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, ha respondido a la comunicación del partido Nuevo Liberalismo en Caldas. En dicha comunicación, el partido expresa su postura de oposición al gobierno departamental, debido a desacuerdos surgidos en torno a diversos proyectos y propuestas de la administración actual.

El mandatario Caldense destacó esta postura como un acto de democracia e insistió que pese a las diferencias que se han presentado entre el diputado del partido Nuevo Liberalismo y su Gobierno, la conversación fluye con armonía dentro del ejercicio de control político que deben hacer los diputados a la administración departamental.

“Luis Alberto es mi amigo personal y con él me vi este fin de semana, me notificó de eso y paradójicamente estábamos en su tierra, estábamos en Marquetalia llevando recursos casi por 4 mil millones de pesos para obras en el hospital, para un mamógrafo, para equipos de laboratorio, más de 400 millones de pesos para el ancianato, vías; bueno, una cantidad de recursos y el diputado Luis Alberto dice que ante en la falta de atención del gobierno departamental, sus planteamientos se van a la oposición, nosotros respetamos, yo creo que una oposición es sana bien llevada”, indicó.

Destacó además que entiende las molestias del diputado Luis Alberto Giraldo en temas principalmente relacionados con las obras de infraestructura vial e insistió que han sido temas que han venido trabajando desde esta administración.