Una semana después de su implementación continúan los problemas con Discolmets en Manizales

Manizales

Desde que entró Discolmet el 15 septiembre la entrega de medicamentos para los usuarios de la nueva Eps está en un 55%, lo que quiere decir que hay todavía muchos retrasos en este nuevo dispensario para el régimen subsidiado de dicha entidad en Manizales y algunos municipios de Caldas

Gabriel Palacio, veedor de La Nueva Eps, explicó que hasta el momento Discolmet no ha cumplido con las expectativas en la dispensación de medicamentos al régimen subsidiado, comentó que una reciente encuesta se pudo determinar que faltan por entregar cerca del 55% de la medicina. Hizo un llamado a la Nueva Eps y entes de control para que tomen cartas en el asunto frente a este tema

“Hasta la presente semana de acuerdo con un sondeo que están entregando casi un 55% de los usuarios no han podido organizar bien el agendamiento. Cuando la gente se acerca ya no hay turnos y por eso hay un represamiento importante de medicamentos”, dijo Palacio.

Dispensación de medicamentos régimen contributivo

Finalmente, Palacio informó que por esta semana hay un cambio en la sede de Cafam

La Nueva Eps hasta el momento no se ha pronunciado sobre las deudas por 18 mil millones de pesos que tienen con el Hospital Infantil, entidad que continúa sin prestar el servicio a los usuarios de esa Eps