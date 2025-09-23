Hospital Naval de Cartagena conmemoró el Mes Dorado de Concientización del Cáncer Infantil
En la ciudad se han notificado 94 casos probables de cáncer en menores de 18 años
Cartagena
En el Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, el Hospital Naval de Cartagena, generó diversos espacios con instituciones educativas, entre esas, el Colegio Naval de Crespo y el Colegio Naval de Blas de Lezo.
Dichos espacios estuvieron enmarcados con actividades, que crearon oportunidades, para que padres e hijos, pudieran conocer como enfocarse en un proyecto de vida, que involucre platos saludables, cesación del tabaco, y dispositivos electrónicos, para fortalecer la concientización acerca de la prevención temprana del cáncer en niños y adolescentes.
Cabe destacar que en los últimos 5 años, en el Hospital Naval, se han diagnosticado 5 niños con cáncer, especialmente por leucemia linfoblastica aguda y cáncer de huesos largos.
De igual forma y según el Departamento Administrativo Distrital de Salud + DADIS, en Cartagena, hasta la semana epidemiológica No. 33 del 2025 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Publica – SIVIGILA 94 casos probables de cáncer en menores de 18 años, 46 casos se confirmaron y 15 casos correspondieron a adolescentes entre 15 y 17 años. Siendo la Localidad Industrial y de la Virgen en Cartagena la que presenta el mayor número de casos en, con 17 casos.