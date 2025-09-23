Horóscopo del profesor Salomón para HOY 23 de septiembre: es un día para examinar cómo está el amor

Los planetas, particularmente Júpiter, Saturno y Plutón, se encuentran ejerciendo una gran influencia sobre los signos. Según explica el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, esto supone cambios, transformaciones y nuevas decisiones para quienes se encuentren cumpliendo años este 23 de septiembre.

El número 23 habla de las personas que tienen una gran fuerza y poder. Además, les gusta fomentar alianzas. La suma de ambos dígitos da como resultado el 5; el cual representa el amor, la nobleza y la protección, algo que describe a los nacidos en esta fecha. Por otra parte, este nuevo año representa transformaciones y nuevas decisiones que empezará a tomar desde hoy.

Para este martes 23 de septiembre de 2025, el número es el 0948. Mientras que la recomendación es trapear la casa o el negocio usando vinagre blanco disuelto en agua. Esto servirá para hacer una buena limpieza.

Horóscopo para este martes 23 de septiembre de 2025

Aries

Habrá mejoras en la parte económica, ya sea por una solución o una nueva oportunidad. También es la oportunidad para comprar o remodelar la vivienda. Mientras que algunos recibirán la invitación a un viaje para recargar energías o visualizar cosas nuevas en su vida.

Número: 7590

Tauro

Recibirá buenas noticias a nivel económico por el ingreso de una suma de dinero. Además, habrá mejoras en la parte emocional, ya sea una reconciliación o un nuevo amor. Por otro lado, procure tener una mente clara para no dejarse confundir por los malos pensamientos en la búsqueda de su objetivo.

Número: 7224

Géminis

Muchas cosas que ha ido planeando o deseando se cumplirán de forma extraordinaria. Sin embargo, debe cuidarse de las envidias; por lo tanto, es importante hablar de esos temas con personas de confianza. Asimismo, hay viajes o proyectos que podrá realizar.

Número: 8750

Cáncer

Tenga la seguridad de que las cosas están mejorando y que aquello que está planeando pronto se va a cumplir. También es importante revisar cómo está su parte emocional para encontrar el equilibrio o fortalecer sus relaciones. Por otra parte, recibirá cosas importantes en el trabajo.

Número: 8704

Leo

Es fundamental estabilizar el amor con sus padres, sus hijos, con su pareja y también con Dios. Si logra equilibrar su parte emocional, vendrán cosas buenas en su vida. Por otra parte, debe cuidar su trabajo y capacitarse cada día más en lo que hace para ser mejor.

Número: 3970

Virgo

Se activarán varias fuentes de ingresos que le garantizarán una importante estabilidad económica. En este caso, recibirá de vuelta un dinero que había prestado, podrá pagar deudas y además tendrá buenos resultados en sus negocios o en los juegos de azar.

Número: 0344

Libra

Es importante analizar las ofertas que recibirá para hacer negocios o asociarse con alguien más para que esto le traiga buenas perspectivas. Por otra parte, no se detenga con sus planes. Entre más lo tenga en mente, más irá llegando poco a poco.

Número: 0288

Escorpio

Habrá estabilidad en la parte laboral, ya sea por una nueva oferta laboral, un ascenso o proyectos de forma independiente. En este día, debe calmar su mal humor, púes este lo lleva a cometer ciertos errores. Asimismo, los juegos de azar estarán a su favor en estos días.

Número: 1368

Sagitario

Recibirá triunfo y recompensa por algo que estaba buscando con mucho esfuerzo. También es un buen momento para cambiar de trabajo o para recibir una nueva oportunidad. Entretanto, debe cuidarse de las tentaciones, especialmente si ya tiene pareja, y evitar las personas y relaciones que no le convienen en su vida.

Número: 5208

Capricornio

Debe examinar la parte amorosa con tal de evitar peleas, celos o rencores, y así fortalecer o estabilizar sus relaciones con los demás. Esto además le garantizará cosas importantes en lo que se proponga. Asimismo, hay quienes recibirán una nueva oportunidad laboral o conseguirán un ascenso en su trabajo.

Número: 3350

Acuario

Se aclaran muchas situaciones y hay cosas que se vienen a su favor. Sin embargo, es un buen día para buscar el equilibrio en su vida sin necesidad de irse a los extremos. También es importante examinar el amor; ya que si no hay estabilidad, las cosas no fluirán de la forma que esperaba.

Número: 7011

Piscis

Hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Esto requiere alejarse de aquello que no sirve y de las personas que no aportan algo importante en su vida. Por otra parte, es importante examinar las nuevas oportunidades de empleo que va a recibir por si le garantiza mejores prestaciones.

Número: 4450