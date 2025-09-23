Hombre señalado de usar prendas de la policía para cometer hurto en Medellín fue enviado a la cárcel

Medellín, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Carlos Julián Pinzón Hernández, de 37 años, como presunto responsable de los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado.

Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Belalcázar de Medellín, la madrugada del pasado 16 de septiembre, cuando las autoridades capturaron en flagrancia al hoy procesado. Según la investigación, Pinzón Hernández se movilizaba en un vehículo hurtado minutos antes, avaluado en 140 millones de pesos.

Al momento de su captura, el hombre vestía una chaqueta reflectiva, pantalón verde oliva, cinturón multipropósito, tonfa y gorra, prendas de uso exclusivo de la Policía Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado se habría hecho pasar por patrullero para detener la marcha del automotor y permitir que un cómplice, vestido de civil, intimidara al conductor con un arma de fuego y se apropiara del vehículo.

Durante las audiencias concentradas, el investigado no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).