La gobernación de Antioquia remitió a la (UNP) el caso del profesor amenazado en Ebéjico

Ebéjico - Antioquia

El pasado domingo 21 de septiembre, un docente fue víctima de un atentado cuando estaba en su casa, donde fue atacado con arma de fuego por la ventana del inmueble; por fortuna, solo hubo daños materiales y él salió ileso, pero también debido a eso le tocó abandonar el pueblo por seguridad. Recordemos que este hecho violento se registró en el corregimiento La Clara, donde desempeñaba su labor como profesor de la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes, sede La Clara.

Ante esos hechos, la gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, manifestó que el caso del docente se “activó de inmediato los protocolos establecidos para estos casos, es decir, que el docente se acoja al comité de docentes o directivos amenazados”, además de que el caso ya fue remitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para su respectivo análisis de riesgo y que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar su integridad, y agregó.

También manifestó que la Secretaría de Educación está trabajando en la gestión para reubicar al profesor en otra sede educativa donde su vida no corra peligro.

Finalmente, recalcó lo que le había dicho el personero de Ebéjico a Caracol Radio: que el profesor no había denunciado amenazas en su contra ni había manifestado tener problemas con alguna persona de la zona.