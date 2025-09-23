Estos son los magistrados que resolverán la apelación de la sanción del joven que asesinó a Miguel Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá nombró a los magistrados que revisarán la apelación presentada por la defensa del menor de edad sancionado a siete años de privación de la liberta por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La defensa del menor, identificado como alias Tianz y que fue grabado en video disparándole al senador y precandidato presidencial el pasado 7 de junio en Bogotá, se opuso a la sanción impuesta por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

El ponente para este caso será el magistrado Mario Gómez Mahecha, ademas de los magistrados José Antonio Cruz y Nubia Burgos.

Los tres togados revisarán si la sanción impuesta fue proporcional, considerando que el juez valoró la aceptación de cargos y la colaboración del joven con la Fiscalía, lo que permitió la captura de otros implicados. A pesar de que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes permitía una condena de hasta ocho años, el juez optó por siete.

Para el abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Miguel Uribe, “esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

En su momento, al conocer la sanción contra el menor de 15 años advirtió: “respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”