“Esta ley incentiva que el crimen use menores”: abogado de la familia de Miguel Uribe tras sanción al sicario

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”: así reaccionó el abogado Víctor Mosquera tras la sanción al sicario que disparó y causó la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sancionó al menor de 15 años a siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada.

Para el abogado Mosquera, “esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

El papel del menor sicario el día del crimen de Miguel Uribe

“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó. En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización”, recordó la Fiscalía.