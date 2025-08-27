Justicia

“Esta ley incentiva que el crimen use menores”: abogado de la familia de Miguel Uribe tras sanción al sicario

Así reaccionó el abogado Víctor Mosquera tras la sanción de 7 años de internamiento.

Abogado Víctor Mosquera. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Abogado Víctor Mosquera. Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”: así reaccionó el abogado Víctor Mosquera tras la sanción al sicario que disparó y causó la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sancionó al menor de 15 años a siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada.

Para el abogado Mosquera, “esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

El papel del menor sicario el día del crimen de Miguel Uribe

“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó. En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización”, recordó la Fiscalía.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad