Dos hechos vandálicos se registraron en el Quindío, en uno de los casos hubo capturado

Armenia

El personero del municipio de Calarcá, Jorge Triana dio a conocer la situación donde este fin de semana fueron rotos varios vidrios del lugar generando la afectación en la infraestructura.

Explicó que es muy compleja la situación en cuanto a la inseguridad por eso pusieron en conocimiento a las autoridades y secretaría de Gobierno para que se extremen las medidas que eviten nuevos hechos.

Afirmó que quitaron las láminas de las ventanas de la parte de afuera y rompieron los vidrios con el objetivo de ingresar al ligar al parecer con fines delictivos.

Lamentó el caso por eso solicitó establecer soportes en las ventanas y están consecución de cámaras de seguridad y sistema de alarmas para mejorar las condiciones de seguridad del lugar.

“Un vidrio de la personería rompieron y como cuatro, cinco son pequeños, conforman todo el vidrio casi que ingreso a las oficinas y unos cinco, seis vidrios de la oficina de Asocomunal. Muy triste, lamentable la situación que nos ha puesto en alerta", advirtió.

Agregó: “La personería tuvo que hacer un llamado a la administración para que nos ayudaran con soporte o resistencia en esas ventanas pues tienen la dificultad de que pueden ingresar fácilmente. Entonces ya pues reforzamos la personería, igual estamos en la consecución de cámaras y alarmas ya de inmediato para instalar".

Considera es un hecho que enciende las alertas por eso es clave el trabajo articulado con las autoridades que disminuyan este tipo de afectaciones.

Envío un llamado especial a las autoridades para agilizar las investigaciones porque sostuvo es muy preocupante que atenten contra las instituciones públicas del municipio.

Caso en Génova

En videos de cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que un hombre provoca daños en postes del alumbrado público en el municipio de Génova

El hecho se registró el domingo 21 de septiembre sobre las 12:43 de la medianoche en la denominada calle del medio del bello rincón quindiano como es conocido el municipio de Génova, dónde le propina patadas a los postes sin ninguna razón y sigue caminando como si nada, el autor de los daños fue capturado por la Policía

Comunicado de la alcaldía de Génova

La Alcaldía de Génova adelanta labores de intervención en la Calle del Medio, luego de que una persona ocasionara daños en varios postes de alumbrado público. La situación fue atendida por la Policía Nacional, que procedió con la captura del responsable.

Actualmente, personal del centro administrativo realiza el retiro de las estructuras afectadas y la señalización del sector para garantizar la seguridad, mientras se programa la reposición correspondiente.

La Administración Municipal rechaza de manera enfática este tipo de actos vandálicos y hace un llamado a la ciudadanía a cuidar y proteger la infraestructura pública, que es patrimonio de todos los genoveses.

Su conservación es fundamental para avanzar en los procesos de mejoramiento y modernización del alumbrado en el municipio.