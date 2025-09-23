Desmontaron la valla de candidato a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Por qué?

Bucaramanga

La que era la primera valla con supuesta publicidad política en Bucaramanga fue desmontada por orden de la secretaría del Interior.

El aviso había aparecido horas después de la ratificación del fallo del Consejo de Estado que aparta al alcalde, Jaime Andrés Beltrán de su cargo por doble militancia.

La valla de la polémica

El aviso de presunta propaganda había sido instalado en un Centro de Diagnóstico Automotor en la carrera 27 con calle 34 de Bucaramanga.

De acuerdo con fuentes de Caracol Radio, la valla había sido un aporte de los propietarios de centros de diagnóstico a quien fuera director de Tránsito de Bucaramanga.

En la valla aparecía un texto que decía: “Los santandereanos no comemos cuento. Aquí lo que se dice se hace. Síganme los buenos”.

Razones para desmontarla

Caracol Radio supo que los propietarios del CDA fueron presionados para que quitaran la valla. Aun la alcaldía no entrega un reporte sobre el hecho.

Esta es la segunda vez que le quitan una valla al aspirante a la alcaldía, aunque en el primer caso el señor Bueno dijo que no estaba relacionada con su intención de suceder a Jaime Beltrán.