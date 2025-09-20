Liga Femenina

Palmarés de Liga Femenina: Cali desea igualar a Santa Fe en la cima de los máximos ganadores

Estos serán los premios para la campeona y subcampeona del certamen.

Santiago Mojica Alarcón

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Deportivo Cali en la final de ida, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y acaricia su cuarto título de Liga Femenina. El conjunto azucarero buscará el milagro con el apoyo de su público, y la motivación será remontar la serie para igualar al cuadro cardenal en la cima del palmarés histórico.

Desde 2020 al menos uno de los dos equipos ha llegado a la gran final, y esta será la tercera final que choca a leonas y azucareras, y la segunda de manera consecutiva. Todas las ha ganado Deportivo Cali.

El conjunto capitalino es el que más veces ha llegado a partido definitorio (5), seguido de América de Cali (4).

Palmarés de Liga Femenina

Solo 4 clubes han conquistado la máxima categoría del fútbol femenino en Colombia. América de Cali y Atlético Huila son los otros equipos que junto a Deportivo Cali y Santa Fe han bordado, al menos, una estrella en su escudo.

Así se compone el palmarés de campeonas de cara a la novena definición de esta categoría:

  1. Independiente Santa Fe - 3 (2017, 2020 y 2023).
  2. América de Cali - 2 (2019 y 2022).
  3. Deportivo Cali - 2 (2021 y 2024).
  4. Atlético Huila - 1 (2017).

El partido de vuelta por la final femenina se disputará el domingo 21 de septiembre desde las 5:00 pm en el Estadio de Deportivo Cali, en Palmaseca.

Se definirán los grupos de Copa Libertadores

El vencedor de la final no solamente recibirá 230 millones de pesos, y el subcampeón 130, sino que una vez finalice, se terminarán por definir los grupos de la Copa Libertadores Femenina.

La campeona se instalará en el grupo D junto a Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile. Mientras que la subcampeona ingresará al grupo A, conformado por Corinthians (Brasil) Always Ready (Bolivia) y la campeona de la Liga de Ecuador.

Grupos de Copa Libertadores Femenina

