Palmarés de Liga Femenina: Cali desea igualar a Santa Fe en la cima de los máximos ganadores
Estos serán los premios para la campeona y subcampeona del certamen.
Independiente Santa Fe venció 1-0 a Deportivo Cali en la final de ida, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y acaricia su cuarto título de Liga Femenina. El conjunto azucarero buscará el milagro con el apoyo de su público, y la motivación será remontar la serie para igualar al cuadro cardenal en la cima del palmarés histórico.
Desde 2020 al menos uno de los dos equipos ha llegado a la gran final, y esta será la tercera final que choca a leonas y azucareras, y la segunda de manera consecutiva. Todas las ha ganado Deportivo Cali.
El conjunto capitalino es el que más veces ha llegado a partido definitorio (5), seguido de América de Cali (4).
Palmarés de Liga Femenina
Solo 4 clubes han conquistado la máxima categoría del fútbol femenino en Colombia. América de Cali y Atlético Huila son los otros equipos que junto a Deportivo Cali y Santa Fe han bordado, al menos, una estrella en su escudo.
Así se compone el palmarés de campeonas de cara a la novena definición de esta categoría:
- Independiente Santa Fe - 3 (2017, 2020 y 2023).
- América de Cali - 2 (2019 y 2022).
- Deportivo Cali - 2 (2021 y 2024).
- Atlético Huila - 1 (2017).
El partido de vuelta por la final femenina se disputará el domingo 21 de septiembre desde las 5:00 pm en el Estadio de Deportivo Cali, en Palmaseca.
Se definirán los grupos de Copa Libertadores
El vencedor de la final no solamente recibirá 230 millones de pesos, y el subcampeón 130, sino que una vez finalice, se terminarán por definir los grupos de la Copa Libertadores Femenina.
La campeona se instalará en el grupo D junto a Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile. Mientras que la subcampeona ingresará al grupo A, conformado por Corinthians (Brasil) Always Ready (Bolivia) y la campeona de la Liga de Ecuador.