Declaración de renta 2025: estas son las personas que deben hacer el trámite en octubre

Cada año, miles de colombianos deben realizar su declaración de renta a fin de que una persona consigne los ingresos, egresos, inversiones y bienes obtenidos durante el más reciente año tributario. Por lo general, este proceso se lleva a cabo entre los meses de agosto y octubre, tal como lo especifica la Dian.

Durante este período de tiempo, los contribuyentes deberán realizar este trámite en los diferentes medios de pago autorizados, bien sea puntos físicos como bancos o corresponsales, o también desde los canales electrónicos. Asimismo, hay una fecha límite de plazo que se fija de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT (en el caso de las personas naturales).

De acuerdo al calendario tributario que rige para el año 2025, el 24 de octubre es la fecha en la que finaliza el proceso de declaración de renta. Durante este mes, aquellas personas que terminan con el NIT más alto deberán acercarse a los puntos correspondientes para además realizar el respectivo pago y evitar las sanciones contempladas en el artículo 641 del Estatuto Tributario.

¿Qué personas deberán declarar renta en octubre?

Según indica el calendario tributario, los siguientes contribuyentes tienen las siguientes fechas como plazo máximo para presentar y cancelar el monto que corresponde a su declaración de renta:

01 de octubre: NIT que termine en 67 y 68.

NIT que termine en 67 y 68. 02 de octubre: NIT que termine en 69 y 70.

NIT que termine en 69 y 70. 03 de octubre: NIT que termine en 71 y 72.

NIT que termine en 71 y 72. 06 de octubre: NIT que termine en 73 y 74.

NIT que termine en 73 y 74. 07 de octubre: NIT que termine en 75 y 76.

NIT que termine en 75 y 76. 08 de octubre: NIT que termine en 77 y 78.

NIT que termine en 77 y 78. 09 de octubre: NIT que termine en 79 y 80.

NIT que termine en 79 y 80. 10 de octubre: NIT que termine en 81 y 82.

NIT que termine en 81 y 82. 14 de octubre: NIT que termine en 83 y 84.

NIT que termine en 83 y 84. 15 de octubre: NIT que termine en 85 y 86.

NIT que termine en 85 y 86. 16 de octubre: NIT que termine en 87 y 88.

NIT que termine en 87 y 88. 17 de octubre: NIT que termine en 89 y 90.

NIT que termine en 89 y 90. 20 de octubre: NIT que termine en 91 y 92.

NIT que termine en 91 y 92. 21 de octubre: NIT que termine en 93 y 94.

NIT que termine en 93 y 94. 22 de octubre: NIT que termine en 95 y 96.

NIT que termine en 95 y 96. 23 de octubre: NIT que termine en 97 y 98.

NIT que termine en 97 y 98. 24 de octubre: NIT que termine en 99 y 00.

Si una persona declara renta fuera del plazo establecido, deberá asumir una multa equivalente al 5% del impuesto al cargo por cada mes o fracción de retraso. Este no deberá superar el 100% del valor del impuesto. En caso de que no haya un monto a pagar, la sanción pasa a ser del 0,5% de los ingresos brutos por cada mes de demora, sin que esto supere el límite del 5%.

¿Qué personas debe declarar renta en Colombia?

Una persona natural deberá presentar su declaración de renta si se cumple alguno de los siguientes escenarios:

Haber tenido ingresos brutos iguales o superiores a los 1.400 UVT (65.891.000 pesos).

(65.891.000 pesos). Contar con un patrimonio superior a los 4.500 UVT (211.793.000 pesos).

(211.793.000 pesos). Haber realizado transacciones bancarias, compras, consumos o uso de tarjetas de crédito por un monto que supere los 1.400 UVT (65.891.000 pesos).

Cabe recordar que esto aplica para los movimientos realizados durante el año 2024.