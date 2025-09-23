Así consiguió Sogamoso el primer lugar en el Índice de Desempeño Fiscal de 2024

Sogamoso

El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal de municipios para la vigencia 2024, un instrumento que mide anualmente la sostenibilidad y eficiencia de la gestión fiscal territorial en el país, a través de la calificación de los municipios mediante indicadores agrupados en dos dimensiones: resultados fiscales y gestión financiera.

Sogamoso fue primero en la categoría de Centros de Aglomeración, algo que el alcalde, Mauricio Barón celebró gracias al trabajo de su equipo y una serie de medidas que se han tomado para mejorar varios indicadores.

“Por fortuna estamos dentro de los municipios de nuestra categoría, como el municipio con mejor desempeño fiscal en el año 24. Esto no es otra cosa que la materialización de uno de nuestros proyectos, que era el fortalecimiento institucional. Si nosotros tenemos administraciones más fuertes, más sólidas, organizativamente hablando y financieramente hablando podemos desarrollar mejor nuestros cometidos y fines estatales. Esto lo que hace es demostrar que somos mucho más eficientes, más recursivos y sólidos a la hora de generar recursos propios y lo que termina calificando es la dependencia o no dependencia de las transferencias de la nación y de otros entes territoriales, es decir, que tan autónomo fiscalmente es el municipio”.

Estas fueron las estrategias de Sogamoso para alcanzar el primer lugar.

“Nosotros lo que hicimos fue tomar todo lo que teníamos, hacer una reforma al Estatuto de Rentas, una Incorporación Catastral que es diferente a la Actualización Catastral y reducir la cartera. Con esas tres herramientas que tienen que ver con nuestros recursos propios, aumentamos el recaudo, disminuimos la cartera y generamos recursos nuevos en el futuro y ahí está el resultado de la calificación como el mejor municipio en desempeño fiscal de Colombia en la vigencia 2024”.

Aseguró el alcalde, Mauricio Barón que esta calificación le permitirá al municipio poder acceder a recursos de cofinanciación.

“El resultado, es un municipio financieramente más estable, más sólido y eso se ve representado, en la ejecución, en las obras, en los proyectos, en la posibilidad también de cofinanciación de proyectos del orden nacional. Es decir, es un municipio que tiene más recursos y que es mucho más sólido financieramente. Nuestras finanzas son bien calificadas y eso hace que sea un municipio financieramente viable, sólido y que responda mejor y más rápido a las demandas ciudadanas”.

Según el informe del Departamento Nacional de Planeación, Sogamoso aparece junto a Barranquilla y Bogotá, en sus respectivas tipologías.

“Eso es bien importante porque son municipios que, por su tamaño, por su estructura catastral, por su estructura comercial tienen recaudos altísimos y al nosotros haber aumentado nuestro recaudo, numéricamente hablando, nos movemos en el mismo ranking de desempeño. Seguramente no tendremos los mismos recursos, por las diferencias de tamaño, etcétera, pero sí las herramientas, se compaginan en los índices de recaudo y de fortaleza financiera”.