Antioquia realizó una movilización masiva contra la explotación sexual comercial infantil

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, Antioquia vivió este martes una jornada de movilización social y pedagógica que reunió a más de cinco mil personas en las diferentes subregiones del departamento.

La campaña, denominada “Antioquia Nos Protege”, fue liderada por la Gobernación y las alcaldías municipales, con el respaldo de instituciones educativas, la Policía Nacional, la Fiscalía Seccional, transportadores, comerciantes y actores del sector turístico.

Las actividades incluyeron recorridos en calles, conversatorios, concursos artísticos, talleres con transportadores y experiencias pedagógicas que buscaron sensibilizar a la comunidad sobre la magnitud del delito y la necesidad de generar entornos protectores.

En Guatapé, por ejemplo, estudiantes y comerciantes recorrieron el municipio con mensajes de prevención, mientras que en Jericó se presentó la experiencia “La habitación del terror”, una dinámica que evidenció las dificultades de escapar de las redes de explotación sexual.

Tatiana Ramírez, directora de Infancia, Adolescencia y Familia de la Gobernación, destacó que la jornada buscó poner en el centro la voz de los niños y adolescentes “Es importante que todos reconozcamos que esto afecta la vida de niños, niñas y adolescentes, que escuchemos en casa a nuestros hijos, que enseñemos a denunciar, que sepamos qué hacer”, afirmó.

Con esta movilización, la administración departamental recalcó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias, y que el trabajo conjunto es clave para avanzar hacia territorios libres de violencias.