¿Seguirá lloviendo?: Pronóstico IDEAM en principales ciudades de Colombia del 22 al 26 de septiembre

En las últimas semanas, en diferentes ciudades de Colombia se han presentado fuertes lluvias, lo que ha ocasionado que más de 500 municipios estén el algún tipo de alerta por deslizamiento.

Frente a esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales conocido popularmente con las siglas IDEAM, ha emitido el pronóstico del clima con los estudios más recientes para HOY 22 de septiembre, en el que se prevé que las lluvias se concentren en algunos sectores específicos, sin embargo, se espera que estas sean de pequeña intensidad.

Clima en Bogotá: pronóstico del IDEAM

Según el informe publicado por el IDEAM, en la madrugada de hoy 22 de septiembre, se presentaron condiciones secas con cielo mayormente nublado en Bogotá. La temperatura mínima esperada es de 6°C.

Además, en la mañana se espera que predomine el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado. Sin embargo, en la tarde se prevén lluvias ligeras y lloviznas en el sur, norte y occidente de la ciudad, principalmente, en zonas de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón. Kennedy y Usme.

Pronóstico del clima en las principales ciudades de Colombia

En Barranquilla se esperan lluvias de variada intensidad en distintas horas del día y tendrá una temperatura máxima de 34°C. Por otro lado, en Cartagena también se prevé presencia de nubosidad variable y lluvias durante las diferentes jornadas.

En Medellín, Cali y Bucaramanga se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias de variada intensidad durante la tarde y la noche.

Por su parte, en la capital del departamento de Boyacá, Tunja, se estima una jornada con cielo entre parcial a mayormente nublado, y condiciones secas.

Este es el pronóstico del clima para el resto del país

El día de hoy, 22 de septiembre, se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones Pacífica, Caribe, Andina y sectores dispersos de la región Orinoquia y Amazonia.

Desde el IDEAM, señalaron que los mayores acumulados de lluvias, se esperan en algunas zonas de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Choco, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, occidente de Boyacá, Vichada, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Así mismo, se prevén lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Huila y Meta.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias de intensidad variada.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDEAM?

Ante la presencia de alertas por deslizamientos, tormentas eléctricas, vientos fuertes o incendios de la cobertura vegetal, es necesario que la comunidad adopte medidas preventivas para reducir riesgos.

Además, en zonas con alto riesgo de deslizamientos, se recomienda transitar preferiblemente de día, identificar áreas vulnerables y mantenerse informados sobre el estado de las vías a través de canales oficiales como #767 y la página del Invías.

Finalmente, desde el instituto recuerdan que durante lluvias intensas, es vital buscar refugio en lugares seguros y notificar a las autoridades en caso de derrumbes en carreteras, para evitar cualquier tipo de accidente.

