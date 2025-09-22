Precio del café para este 22 de septiembre en Colombia, según el informe diario de la FNC

En el mundo, existen varios países con un índice alto en el consumo de café, pues al ser una bebida que se considera para iniciar el día o también, como energizante.

En un artículo que publicó National Geographic en 2023 sobre los mayores productores y consumidores de café, destacó que, conforme al organismo mundial, La Unión Europea y Estados Unidos, son los mayores consumidores de este grano en el mundo, pero, allí también se resaltó que, en un artículo publicado por el Ministerio de Agricultura de Brasil, este país suramericano es el segundo mayor consumidor después de EE. UU.

Por otro lado, también se mostró que los países que más producían café en el mundo eran los siguientes países, siendo Latinoamérica, el predominante en este cultivo, tomando como base un informe de la OIC publicado en abril de 2023:

Brasil

Colombia

Honduras

Perú

Asimismo, en el informe de la OIC, se resaltó que Suramérica es y seguirá siendo el mayor productor y distribuidor de café en el mundo, representando para estos países una ganancia para el crecimiento económico de sus países.

Precio del café para este 22 de septiembre en Colombia

El precio del café tiene como base el cierre de la bolsa en Nueva York, según el informe diario que publica la Federación Nacional de cafeteros, su valor tota por carga para este 18 de septiembre es de 2,820,000 COP, y su pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣2️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX

Precio del café hoy en dólares, 22 de septiembre

Investign se encarga de realizar estudios en tiempo real sobre productos o insumos en el mercado internacional, sobre todo, basándose en el marco económico y en el precio que se maneje en dólares. Según esta plataforma, el precio del café en dólares para este 22 de septiembre se cotiza en 368,25 USD, representando una pequeña mejor del 0,48%, esto quiere decir, 1,75 USD.

Precio del café en las principales ciudades del país

Si bien el precio del café puede variar dependiendo el cierre de la bolsa de Nueva York, así fijo el precio la FNC para este 22 de septiembre:

Armenia – Carga: $2,820,500 | Kilo: $22,564 | Arroba: $282,050

– Carga: $2,820,500 | Kilo: $22,564 | Arroba: $282,050 Bogotá – Carga: $2,819,250 | Kilo: $22,554 | Arroba: $281,925

– Carga: $2,819,250 | Kilo: $22,554 | Arroba: $281,925 Bucaramanga – Carga: $2,818,875 | Kilo: $22,551 | Arroba: $281,888

– Carga: $2,818,875 | Kilo: $22,551 | Arroba: $281,888 Buga – Carga: $2,821,250 | Kilo: $22,570 | Arroba: $282,125

– Carga: $2,821,250 | Kilo: $22,570 | Arroba: $282,125 Chinchiná – Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038

– Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038 Cúcuta – Carga: $2,818,375 | Kilo: $22,547 | Arroba: $281,838

– Carga: $2,818,375 | Kilo: $22,547 | Arroba: $281,838 Ibagué – Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963

– Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963 Manizales – Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038

– Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038 Medellín – Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963

– Carga: $2,819,625 | Kilo: $22,557 | Arroba: $281,963 Neiva – Carga: $2,818,750 | Kilo: $22,550 | Arroba: $281,875

– Carga: $2,818,750 | Kilo: $22,550 | Arroba: $281,875 Pamplona – Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850

– Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850 Pasto – Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850

– Carga: $2,818,500 | Kilo: $22,548 | Arroba: $281,850 Pereira – Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038

– Carga: $2,820,375 | Kilo: $22,563 | Arroba: $282,038 Popayán – Carga: $2,820,625 | Kilo: $22,565 | Arroba: $282,063

– Carga: $2,820,625 | Kilo: $22,565 | Arroba: $282,063 Santa Marta – Carga: $2,822,125 | Kilo: $22,577 | Arroba: $282,213

– Carga: $2,822,125 | Kilo: $22,577 | Arroba: $282,213 Valledupar – Carga: $2,819,750 | Kilo: $22,558 | Arroba: $281,975

