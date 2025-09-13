Documental ‘Perdidos en el Amazonas’ por Disney +

El realizador audiovisual colombiano Juan Camilo Cruz, cuenta en A Vivir Que Son Dos Días acerca del documental de Disney+ Perdidos en el Amazonas, el cual retrata la tragedia y la hazaña de supervivencia de los cuatro niños indígenas que pasaron 40 días perdidos en la selva, narrada a través de los testimonios de sus propios protagonistas.

El documental, llega a Disney+ el 13 de septiembre. La producción muestra por primera vez esta increíble historia contada en las voces de los niños que lograron sobrevivir al accidente aéreo que conmovió al mundo.

Con esta producción, Disney+ y National Geographic no solo llevan a la pantalla una historia de resiliencia y esperanza, sino que también dan visibilidad a las comunidades indígenas y su vínculo con la selva, recordando el poder de la naturaleza y la fortaleza con los humanos.