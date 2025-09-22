El Foro Termal Paipa 2025 servirá de impulso turístico termal para Boyacá

Paipa

Sin duda este Foro Termal que se desarrollará en Paipa, Boyacá, es uno de los puntos de partida para el desarrollo turístico del departamento, en torno a las aguas termomedicinales que tienen siete municipios.

La nueva secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas Villamil, indicó que este tipo de foros son de gran importancia e impulso en el desarrollo turístico del departamento, teniendo en cuenta, que se avecina uno de los certámenes más importantes de Colombia y el mundo que es Termatalia 2025.

“Este foro reunirá importantes personalidades en el mundo del termalismo en Colombia. Boyacá, como sabrás y como los oyentes seguramente sospecharán, es uno de los más importantes destinos turísticos en el departamento, el país y varias regiones del exterior. Boyacá tiene siete municipios que cuentan con aguas termales y minerales certificadas en el mundo. Aguas además muy escasas en el mundo y que hacen parte del turismo termal de salud y bienestar. Ahora mismo uno de los reglones más importantes en materia turística, no solamente fuera del país, sino en Colombia y en Boyacá”, aseguró Ana María Rojas Villamil, secretaria de Turismo de Boyacá.

La referente de turismo en el departamento indicó además que desde la Gobernación de Boyacá se adelantarán en el Foro Termal temas de gran interés para propios y visitantes.

“Por parte de la Gobernación de Boyacá tenemos un importante apoyo y protagonismo de lo que es el turismo de bienestar. Hoy podremos conocer importantes datos a nivel internacional de lo que significa tener aguas termales en materia turística, pero también lo que significa, por ejemplo, en materia deportiva, en materia de salud, etcétera. Tendremos grandes expertos participando en el foro y digamos que nosotros desde la Gobernación lo que queremos hacer saber es que la institucionalidad rodea a esta iniciativa que no solamente es del sector privado, sino también de muchos actores que hacen parte de la cadena del termalismo, que es muy importante en el mundo, pero que además hacen que Boyacá se destaque de manera internacional y yo creo que ese va a ser como el plus de este gran foro que se cumplirá en Paipa en esta edición”, afirmó Rojas Villamil.

Este gran Forro Termal Paipa 2025, será el abrebocas a uno de los eventos termales que centrará la mirada del mundo en el departamento de Boyacá, Termatalia 2025, el cual se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en la capital turística de Boyacá.