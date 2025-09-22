Ofrecen dinero a los habitantes de calle en Pereira por atentar contra líder de los comerciantes

Ofrecen dinero por atentar contra la vida de líder del comercio en el centro de Pereira

Pereira

De nuevo el líder de los comerciantes del centro de Pereira, Luis Gómez, denunció ser víctima de amenazas, esta vez, sería un habitante en condición de calle que señaló que por apuñalarlo estaban dando dinero.

El hecho ocurrió en la zona céntrica cuando Gómez atendía, con sus compañeros de Pereira Segura, un hecho que involucraba a varios habitantes en condición de calle.

Luis Gómez manifestó que ya puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos y señala que continúa el aumento de estas personas en el centro de la ciudad.

Lea también: Escape de gas en Pereira provocó el cierre vial y la evacuación de los habitantes del sector

“En la calle 20 con novena, un sujeto en condición de calle, lo abordamos y le pedimos el favor de que se retire de un lugar, los comerciantes ya le habían dicho que se retirara; cuando el sujeto me mira y me dice, - es que por usted están dando plata para que lo apuñalemos-. Entonces yo quiero que esta denuncia quede pública, porque cuando un sujeto dice, -es que la foto suya ya me la mostraron y nos están diciendo que lo ataquemos-, hoy estos delincuentes nos van a querer intimidar a los que hoy defendemos la ciudad.”

El líder de los comerciantes solicita a la Alcaldía de Pereira y a la Policía que analicen la situación, toda vez que su vida puede estar en peligro, teniendo en cuenta que también ha recibido amenazas de manera escrita por las redes sociales.