La Mesa restablece el flujo vehicular pese a la respuesta negativa: alcaldesa del municipio

En el municipio de La Mesa en Cundinamarca, varios comerciantes bloquearon las calles como protesta por la implementación de zonas de estacionamiento regulado y cambios de sentido de las vías, que generaron inconvenientes.

En días anteriores la alcaldesa del municipio Laura Marcela Londoño, habló en Caracol Radio sobre las conversaciones con los manifestantes y aseguró que frente al tema de las zonas de estacionamiento regulado era un contrato que venía desde la administración anterior, desde 2022.

Hoy, días después, la alcaldesa comentó en 6AM que en las conversaciones que se han ido adelantando han permitido responder a los pliegos de peticiones “El jueves socializamos las respuestas, pero no gustó mucho la respuesta y fue negativa por lo que se mantuvieron en los bloqueos, hay instancias que me superan desde jurisdicción y tuvo que hacerse la intervención par restituir el orden público municipal”

La alcaldesa contó que posterior a esta intervención se hizo una mesa de diálogo con representantes de los manifestantes, Procuraduría, Defensoría, veedores y representantes del municipio donde se llegó a acuerdos para continuar trabajando para salir avante de este contrato que ha generado tanta conmoción.

“Esto requiere una instancia superior que es lo que se ha explicado, pero hasta el momento hay acciones que están en trámite y las que han respondido ha sido en contra del municipio”

Londoño contó el caso de una respuesta que tiene del 04 de septiembre por parte del Consejo de Estado donde no decretó la suspensión de estas zonas de estacionamiento regulado, “En esa instancia nos vemos obligados a cumplir esa operación”

“Lo que el municipio debe hacer es continuar para salir delante de este mal momento” aseguró la alcaldesa Laura Londoño. También indicó que desde el fin de semana se restableció el flujo vehicular en todo el municipio.

“Seguimos trabajando y buscándole soluciones desde lo jurídico, la solución es netamente jurídica y con entidades superiores: Jueces y Tribunales que nos hagan el análisis y nos den la respuesta” puntualizó la alcaldesa.