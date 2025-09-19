Hospital de La Mesa informó que no registraron heridos durante los disturbios en el municipio

Alcaldía de La Mesa decretó toque de queda en el municipio por “problemas de orden público”. Foto: Alcaldía de La Mesa.

Cundinamarca

En la noche de este jueves 18 de septiembre se presentaron disturbios entre la UNDMO de la Policía Nacional y los comerciantes del municipio de La Mesa, Cundinamarca.

La Policía hizo presencia en el lugar para dispersar a los manifestantes que estaban bloqueando de manera intermitente la vía Girardot-Mosquera. Sin embargo, hubo enfrentamientos en los que los comerciantes tuvieron que refugiarse en el hospital del municipio.

“Hay un montón de heridos, hay casas destruidas”, indicó un habitante del municipio.

Los manifestantes señalan que la alcaldesa, Laura Londoño, incumplió con lo que había prometido de no mandar la Fuerza Pública siempre y cuando se garantizarán los pasos intermitentes en la vía.

Desde el Hospital Pedro León Álvarez Díaz informaron que no se registraron heridos ni personas afectadas que requirieran atención médico debido a los disturbios.

“En medio de la confrontación entre manifestantes y fuerza pública, algunas personas ingresaron de manera circunstancial a nuestras instalaciones en búsqueda de resguardo. Este hecho no generó incidentes adicionales ni alteraciones a la seguridad, y en ningún momento se presentaron actos de agresión contra nuestro personal asistencial o administrativo”, indicó el centro médico en un comunicado.

Los habitantes comentaron a Caracol Radio que después de estos hechos no hay garantías para salir a manifestarse, por lo que no bloquearán la vía Girardot-Mosquera. Sin embargo, sí emprenderán acciones contra la alcaldesa.

“Vamos a ver si el pueblo quiere que haya una revocatoria porque ella no es ninguna líder, entonces es ilógico que continúe”,aseguró Carlos, un habitante inconforme con la gestión de la administración local.

En cuanto a las zonas de parqueo, los habitantes se organizarán para contratar ayuda legal que pueda acabar con el contrato de estos espacios, que según han denunciado y ha sido la razón de las manifestaciones, ha afectado a los comercios.

“Vamos a mira cómo jurídicamente la comunidad va a hacer el control de todos los incumplimientos de todo lo que vienen sucediendo de este contrato en la fase preoperativa como en la operativa”, afirmó la comunidad.