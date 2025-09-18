Comerciantes en La Mesa completan 48 horas de protestas con bloqueos en la vía hacia Mosquera

En las últimas horas varios comerciantes y habitantes del municipio de La Mesa en Cundinamarca bloquearon las calles como protesta por la implementación de las zonas de estacionamiento regulado y los cambios de sentido de las vías, mientras la malla vial se encuentra en pésimo estado.

La comunidad ya lleva más de 24 horas bloqueando las calles del municipio exigiendo la presencia de la alcaldesa Laura Marcela Londoño, para que atienda a las peticiones, por ello, la mandataria habló en 6AM de esta situación.

Noticia en desarrollo....