6AM6AM

Programas

Comerciantes en La Mesa completan 48 horas de protestas con bloqueos en la vía hacia Mosquera

Laura Londoño, alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca habló en 6AM sobre los bloqueos por parte de ciudadanos, habitantes y grupo de transportadores en esta zona de Cundinamarca

Comerciantes en La Mesa completan 48 horas de protestas con bloqueos en la vía hacia Mosquera

Comerciantes en La Mesa completan 48 horas de protestas con bloqueos en la vía hacia Mosquera

09:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paola Poveda

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio y el equipo de Gestión de Contenidos como productora desde hace más de 5 años. Ha manejado fuentes de salud, educación, medio ambiente y actualmente cubre temas culturales y se especializa en música.Marylin León

En las últimas horas varios comerciantes y habitantes del municipio de La Mesa en Cundinamarca bloquearon las calles como protesta por la implementación de las zonas de estacionamiento regulado y los cambios de sentido de las vías, mientras la malla vial se encuentra en pésimo estado.

La comunidad ya lleva más de 24 horas bloqueando las calles del municipio exigiendo la presencia de la alcaldesa Laura Marcela Londoño, para que atienda a las peticiones, por ello, la mandataria habló en 6AM de esta situación.

Noticia en desarrollo....

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad