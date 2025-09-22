Nueva EPS: testimonios comprometen a Cardona con un posible daño de 5 billones de pesos

La Fiscalía General de la Nación imputó en junio pasado a José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, por presuntas irregularidades en los estados financieros de la entidad entre 2019 y 2023. Según el expediente, Cardona y otros directivos no procesaron toda la facturación radicada por las IPS, lo que permitió ocultar costos, inflar ingresos y mostrar utilidades inexistentes. El objetivo, de acuerdo con la acusación de 16 páginas de la fiscalía, era aparentar que la EPS cumplía con requisitos de patrimonio, capital y reservas técnicas para seguir operando sin que fuese intervenida por la Superintendencia de Salud.

El monto oficial de la imputación asciende a $70.566 millones de pesos, cifra sobre la cual la Fiscalía sostiene los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud. Sin embargo, en el proceso judicial han aparecido referencias a una cifra mucho mayor: 5 billones de pesos. Esa cantidad no figura en la imputación formal, pero sí en testimonios que la Fiscalía anunció que usará en el juicio, además de menciones hechas públicamente por el presidente Gustavo Petro en distintos momentos cuando se ha referido a la intervención a la Nueva EPS.

Entre los declarantes, como anticipó Sylvia Charry en Cambio, está el ex interventor de la Nueva EPS Julio Alberto Rincón, designado en ese cargo en abril de 2024 y removido el 15 de noviembre del mismo años, quien explicó cómo funcionaba el ocultamiento de facturas y su impacto en el sistema; también la testigo Carolina Malagón, que aseguró que Cardona conocía plenamente la situación de las facturas. Otro testimonio clave fue el de Cicerón Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda y miembro de la junta directiva, quien indicó que la junta de la Nueva EPS no estaba al tanto de las irregularidades, pero que Cardona sí lo sabía. Todos estos relatos hacen parte del paquete probatorio que presentará la Fiscalía en juicio.

En conclusión, hay dos planos distintos: el jurídico, donde la Fiscalía acusa a Cardona por un peculado de $70.566 millones basado en los estados financieros que firmó y presentó; y el de los testimonios, que hablan de un posible daño cercano a los 5 billones de pesos. Es importante entender por qué la fiscalía, en la acusación, no menciona los 5 billones de pesos, pero sí los $70,566. La razón es que para la fiscalía el ocultamiento de facturas por 5 billones no es un peculado, sino una estrategia para maquillar cifras y seguir operando sin intervención de la Superintendencia de Salud.

Incluso, en la página 8 de la acusación de la fiscalía, se lee lo siguiente: “con esta política fraudulenta, se generó un impacto directo en la cuenta del costo, en virtud a que la misma disminuyó, entre tanto aumentó la cuenta del ingreso, afectando la cuenta de la reserva técnica, trayendo como consecuencia que e n los estados financieros se reflejara una utilidad artificialmente mayor año 2019 a 2023”.

La acusación también es clara en señalar que Cardona no se apropió, para su bolsillo, de los 70 mil millones de pesos. Lo que dice la fiscalía es que Cardona ordenó y dispuso “de las utilidades inexistentes generadas por la Nueva EPS entre el año 2019 a 2022, con el propósito de absorber deudas de vigencias anteriores, por un valor de 70.566 millones de pesos”.