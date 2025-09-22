El caldense Julián Marín representará a Colombia en el mundial de triatlón xterra en Italia

Manizales

El neirano Julián Andrés Marín viajará la otra semana a Molveno (Italia) para representar al país en el Campeonato mundial, explica que esta clase de triatlón es particular porque se realiza todo en montaña, no es de forma tradicional. Pese a que no recibe apoyo del gobierno nacional, se prepara completamente para la competencia.

“Hago triatlón hace cinco años, es una pasión y gracias a Dios mi familia me apoya y he competido en torneos nacionales e internacionales y me ha ido muy bien. Desde el año pasado pasé a triatlón xterra, es la modalidad que se hace en montaña y representé al municipio en Paipa (Boyacá), donde quedé en segundo lugar en mi categoría, pero por múltiples adversidades económicos no fui al mundial. Este año participé nuevamente en Paipa en el primer campeonato sudamericano y logré podio, por lo que clasifiqué al mundial en Molveno y estamos haciendo todo lo posible para ir a representar al país”.

Marín, cuenta que el apoyo de las federaciones y secretarías es nula, por eso acudió a la Alcaldía de Neira para conocer si lo podían apoyar, ya que lleva cuatro meses preparándose con una entrenadora contratada por él mismo.

Precisamente, la administración municipal apoyará a este deportista de alto rendimiento, ya que él debe comprar hasta el uniforme para participar en el mundial, por eso el mandatario local también recalca el llamado al nivel central para que brinden mayores oportunidades a los atletas.

“Es un ejemplo de constancia y lleva en alto en nombre de nuestro municipio. Nos reunimos para darle apoyo, incluso hemos solicitado al Secretario de Deporte de Caldas para que lo apoyen financieramente también, por lo que analizan la situación, puesto que no es fácil llegar a suelo europeo y realizar este tipo de competencias. Julián tiene 40 años y es difícil porque no encuentra ningún apoyo de las entidades, sector privado ni marcas, por ese motivo, tratándose de una representación mundial, este deportista merece un apoyo, porque no solo representará a Neira y Caldas, sino a Colombia”, manifiesta Jhon Jairo Castaño Flórez, alcalde de Neira.

Julián también clasificó a una cita mundialista que se celebrará en Australia a finales del presente año, pero no asistirá por falta de recursos y apoyo de las entidades gubernamentales.