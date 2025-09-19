Viterbo Run 2025: una competencia recreativa con sentido social

Manizales

La carrera Viterbo Run 2025 tendrá dos distancias; una de 5K y la otra de 10K. La idea es que los viterbeños y población de municipios cercanos se sumen por la causa de protección animal, con el fin de realizar la esterilización de más de 60 perros y gatos callejeros.

Sebastián Alzate, uno de los organizadores del evento, cuenta más detalles de la carrera que se desarrollará en el área urbana. “Buscamos reunir fondos para el patrocinio de cirugías de esterilización, tanto a felinos como a caninos, de la Fundación protectora de animales y de la Unidad de protección animal del municipio. Convocamos a cuatro categorías: infantil, junior, abierta y master. Tenemos una premiación importante para los primeros, segundos y terceros lugares en cada categoría. En la infantil, los participantes recibirán una mascota de peluche oficial del evento”.

Esta es la primera edición de la carrera, por lo que esperan consolidarla poco a poco. “Es nuestra primera experiencia, hace muchos años se hizo una carrera, pero no tuvo una convocatoria tan abierta, pero en este caso queremos llevarla a la mayor cantidad de personas posibles”, puntualiza Alzate. Quienes se inscriban recibirán el kit deportivo que incluye la camiseta oficial, hidratación y el dorsal con su número, de la misma manera, habrá presencia y obsequios de los patrocinadores.

Hasta el momento, hay aproximadamente 180 inscritos, por eso recuerdan a los interesados que las inscripciones están abiertas hasta este fin de semana y Viterbo Run 2025 se desarrollará el próximo 7 de octubre a las 7:00 de la mañana.