Estados Unidos deportó más de 350.000 indocumentados en lo corrido de 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que en los primeros siete meses de esta administración fueron deportadas cerca de 200.000 personas. A esto se suman más de 150.000 expulsiones ejecutadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Guardia Costera.

En total, más de 350.000 inmigrantes han sido deportados desde enero, según reportó CNN. Aunque el número es alto, todavía está por debajo del ambicioso objetivo que fijó la Casa Blanca, un millón de deportaciones para este año.

La última vez que el país registró una cifra similar fue en 2014, bajo el gobierno de Barack Obama, con alrededor de 316.000 expulsados en un solo año fiscal. La administración Trump asegura que este “éxito” se debe a las redadas masivas y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades santuario. Pero en esas comunidades, el impacto ya se siente.

En Washington D.C., la alcaldesa Muriel Bowser advirtió que las políticas migratorias están afectando incluso el regreso a clases.

“Creo que cualquier intento de tener como objetivo a los niños, es despiadado, cruel y solo nos hiere a nosotros”, dijo la alcaldesa y es que muchos padres indocumentados prefieren no llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser detenidos.

Ante esta situación, vecinos estadounidenses han comenzado a organizarse, algunos llevan a los niños al colegio en lugar de sus padres, mientras que otros usan chats comunitarios para alertar sobre la presencia de agentes migratorios en diferentes barrios.

Ahora, el ICE se prepara para recibir una inyección masiva de fondos, lo que probablemente impulsará sus operaciones, luego de que el Congreso aprobara una inyección de $75 mil millones de dólares hasta 2029, de los cuales $45 mil millones estarán destinados exclusivamente a aumentar la capacidad de los centros de detención.

Con estas cifras y recursos, el gobierno de Donald Trump busca consolidar la política migratoria más dura de los últimos años, mientras crece el debate sobre sus efectos humanitarios, sociales y económicos en el país.